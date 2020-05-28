ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Каков дальнейший план торможения роста безработицы?

Если в прежние годы весной и в начале лета кривые безработицы немного опускались благодаря в основном предложениям о сезонной работе, то нынче этого не произошло. Во многом потому, что предлагавший в летние сезоны дополнительные рабочие места турсектор ныне остается в нокдауне и не может найти применение даже всем своим работникам.

В последние месяцы предотвратить большие сокращения помогала выплачиваемая государством компенсация зарплат. Однако время ее выплаты скоро закончится и в июне условия ее получения будут уже намного строже. Предприятия, которые до сих пор сохраняли рабочие места, но вскоре перестанут получать компенсацию зарплат, в ситуации, когда обороты продаж не восстановились, вынуждены будут начать сокращения.

Кроме того, последствия коронакризиса, а в Ида-Вирумаа еще и нефтяного кризиса, проявятся для части предприятий несколько позже и наступят как раз тогда, когда меньше всего можно будет надеяться на поддержку со стороны государства.

Выплата компенсаций зарплат помогла государству в кризисной ситуации предотвратить еще больший рост безработицы, однако невозможно бесконечно применять эту дорогостоящую меру.