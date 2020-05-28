Рост безработицы в Ида-Вирумаа в мае немного затормозился

Если в марте в уезде прибавилось около 500, а в апреле - 600 безработных, то за май число безработных выросло на пару сотен человек. По состоянию на 25 мая в Ида-Вирумаа было 8015 безработных и уровень безработицы составил 13,2 процента, что со значительным перевесом является самым большим показателем в сравнении с другими уездами.

По сравнению с периодом годичной давности зарегистрированных безработных в Ида-Вирумаа сейчас примерно на 2400 человек больше.

Руководитель Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице Аннеки Теэлахк сказала, что рост безработицы помогла затормозить выплата компенсации заработной платы. "Благодаря этому многие предприятия пока не проводят сокращения, а ищут возможности сохранить рабочие места. Но сейчас сложно прогнозировать, что произойдет в ближайшие месяцы", - сказала она, добавив, что обычно в конце весны и начале лета также несколько больше предложений о сезонной работе, однако нынче их не так много, как прежде.