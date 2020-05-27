Ср, 27.05.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

Партии страстного любителя шахмат и охотника за новостями сыграны

Леонид Белов в январе 2016 года за шахматной доской в центре Нарвы. Напротив него - фигура уроженца этого же города и эстонской легенды шахмат Пауля Кереса.

ФОТО: Илья Смирнов

В понедельник в возрасте 74 лет скончался Леонид Белов - страстный любитель шахмат и по натуре охотник за новостями, который более 30 лет своей жизни посвятил репортерской деятельности в Нарве.

В начале поворотных 1990-х годов он стал журналистом "Северного побережья", который за десять лет донес до ида-вирумааских читателей тысячи новостей из Нарвы. По характеру Леонид был истинным репортером, освещавшим в основном криминальные и спортивные темы. В те времена, когда интернет еще не был широко распространен, именно через его статьи в историю входила тогдашняя спортивная жизнь Нарвы, которую он знал вдоль и поперек.

Коллеги из "Северного побережья" до сих пор помнят его веселый нрав, заразительный смех и ставшие легендарными высказывания. 

Особой страстью Леонида были шахматы. Он и сам много лет входил в число сильнейших шахматистов города, где родился Пауль Керес. Вероятно, и на облаках у него будут шахматные фигурки, клетчатая доска и множество интересных противников.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ