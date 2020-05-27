Партии страстного любителя шахмат и охотника за новостями сыграны

В начале поворотных 1990-х годов он стал журналистом "Северного побережья", который за десять лет донес до ида-вирумааских читателей тысячи новостей из Нарвы. По характеру Леонид был истинным репортером, освещавшим в основном криминальные и спортивные темы. В те времена, когда интернет еще не был широко распространен, именно через его статьи в историю входила тогдашняя спортивная жизнь Нарвы, которую он знал вдоль и поперек.