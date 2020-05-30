ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Артур Сепперн

Репинский, очевидно, считал, что его влияние и авторитет на месте столь же крепки, как полтора года назад. Но не тут-то было. Местные центристы не сочли нужным притормозить процесс отстранения волостного старейшины, пока "комиссия по расследованию преступлений Каура" делает свою работу, и Сепперн от имени коалиции подал заявление о выражении недоверия. Правда, под ним отсутствовала подпись центристки Екатерины Васильевой. Но это и логично, ведь Васильева представляет в волостном собрании и голос Репинского.

Однако Сепперн не может быть твердо уверен в своей победе, и еще рано вешать ему на грудь должностную цепь волостного старейшины. Хотя зачинщиками вотума недоверия были три человека - вдобавок к Сепперну Аллан Мянд и Николай Осипенко, - известно, что в списке последнего эта тема вызвала изрядный переполох, и впервые за долгие годы хозяин крупнейшей коалиционной фракции Йыхви заметил сопротивление. Но если Сепперн и станет волостным старейшиной, то что уж тут поделаешь. Пожалуй, Йыхви и это переживет.