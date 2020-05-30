Сб, 30.05.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Силламяэ угрожали мужчине
27-28 мая 2020 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

27 мая в полицию сообщили, что в Силламяэ угрожали 22-летнему мужчине. Подробности случившегося выяснятся в ходе уголовного производства. 

Со стройки украли кофемашину 

27 мая в полицию сообщили, что со строительного объекта, расположенного в Кохтла-Ярве, украли кофемашину, чем причинили ущерб примерно в 500 евро. 

Несовершеннолетняя ударила супруга

28 мая в полицию сообщили, что в квартире в Нарве 17-летняя девушка ударила своего 25-летнего супруга. Полиция задержала девушку в качестве подозреваемой.

Из магазина украли выпивку

28 мая в полицию заявили, что из магазина на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве украдены спиртные напитки на сумму примерно 240 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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