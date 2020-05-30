СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Силламяэ угрожали мужчине

Со стройки украли кофемашину

27 мая в полицию сообщили, что со строительного объекта, расположенного в Кохтла-Ярве, украли кофемашину, чем причинили ущерб примерно в 500 евро.

Несовершеннолетняя ударила супруга

28 мая в полицию сообщили, что в квартире в Нарве 17-летняя девушка ударила своего 25-летнего супруга. Полиция задержала девушку в качестве подозреваемой.

Из магазина украли выпивку

28 мая в полицию заявили, что из магазина на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве украдены спиртные напитки на сумму примерно 240 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ