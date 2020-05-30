СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Силламяэ угрожали мужчине
27 мая в полицию сообщили, что в Силламяэ угрожали 22-летнему мужчине. Подробности случившегося выяснятся в ходе уголовного производства.
Со стройки украли кофемашину
27 мая в полицию сообщили, что со строительного объекта, расположенного в Кохтла-Ярве, украли кофемашину, чем причинили ущерб примерно в 500 евро.
Несовершеннолетняя ударила супруга
28 мая в полицию сообщили, что в квартире в Нарве 17-летняя девушка ударила своего 25-летнего супруга. Полиция задержала девушку в качестве подозреваемой.
Из магазина украли выпивку
28 мая в полицию заявили, что из магазина на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве украдены спиртные напитки на сумму примерно 240 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.