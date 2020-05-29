Впервые почти за две недели в Ида-Вирумаа обнаружили новый случай заражения коронавирусом

По словам заведующей Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муузикус, положительным оказался анализ на коронавирус у одного жителя Кохтла-Ярве, который вернулся из Швеции, где работал. "Круг людей, которые близко контактировали с ним, известен, и он, к счастью, невелик, - сказала она. - По возвращении в Эстонию человек почувствовал недомогание, на следующий же день взяли пробу, и она оказалась положительной".

По словам Муузикус, вероятно, что среди людей, которые продолжительное время работали за границей и теперь возвращаются домой, еще будут отдельные случаи заражения. "Важно, чтобы они оставались в карантине и в случае появления симптомов заболевания быстро связывались с семейным врачом", - отметила она.

За предыдущие 12 дней в Ида-Вирумаа не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом. В то же время тестирование по-прежнему ведется активно: по словам Муузикус, практически каждый день делают более сотни тестов.

По словам Муузикус, в Кивиыли, последнем крупном очаге инфекции в Ида-Вирумаа, где в конце апреля заболели более двадцати человек, еще не признаны здоровыми два человека.