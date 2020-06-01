ФОТО ДНЯ ⟩ Зацвела "Царица ночи"

В последний вечер мая кактус "Царица ночи", 30 лет опекаемый жительницей Йыхви Лейли Тийсляр, раскрыл свой первый в нынешнем сезоне цветок.
- Он никогда не начинал цвести так рано, - отмечает хозяйка.
В то же время позитивные эмоции очень нужны. "Когда читаешь об очередной возне вокруг власти в Йыхви, начинается депрессия. Большинство просто хотят прокатиться на Йыхви верхом вместе со своим эго, нисколько не заботясь о городе. Может, растение и поспешило расцвести так рано, чтобы поднять настроение", - сказала Лейли Тийсляр.
К счастью, у соцветия, жизнь которого длится всего одну ночь, есть еще восемь собратьев-бутонов, которые тоже скоро отправятся в свой короткий звездный полет. "По сравнению с прошлогодними 16 цветками это немного, но это растение капризное, оно вообще может не каждый год цвести", - отметила Лейли Тийсляр.