ФОТО ДНЯ ⟩ Зацвела "Царица ночи"

- Он никогда не начинал цвести так рано, - отмечает хозяйка.

В то же время позитивные эмоции очень нужны. "Когда читаешь об очередной возне вокруг власти в Йыхви, начинается депрессия. Большинство просто хотят прокатиться на Йыхви верхом вместе со своим эго, нисколько не заботясь о городе. Может, растение и поспешило расцвести так рано, чтобы поднять настроение", - сказала Лейли Тийсляр.