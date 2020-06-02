В воскресенье, 24 мая, Европа праздновала День заповедников, и "Северное побережье" отметило его походом на снегоступах в сердце Алутагузеского национального парка, самого молодого национального парка Эстонии, с целью увидеть его характерную особенность - гривы.

Материковые дюны, которые мы привыкли видеть в пустыне, обнаруживаются на болотных ландшафтах в Алутагузе, в основном в стороне от исхоженных человеком троп. О здешнем "дюнном ландшафте" начали больше говорить во время создания Алутагузеского национального парка в 2018 году, так как единственные в Эстонии материковые дюны - по-местному гривы - находятся именно здесь.