Приключенческий центр открывает двери после длительного перерыва

Кивиылиский приключенческий центр - одно из крупнейших в Ида-Вирумаа туристическо-развлекательных учреждений - начинает нынешний сезон только 6 июня. С надеждой встречавший в ноябре зимний сезон центр смог в этом году принимать клиентов всего около двух недель.

- Вообще-то, у нас в этом году выдались всего одни приличные выходные, - констатировал руководитель центра Янек Маар. По его словам, бесснежная зима и последовавшая за ней коронавирусная весна означали, что в Кивиыли не побывало около 15000 клиентов. Среди них как зимние лыжники, так и весенние ученические группы, наиболее популярным среди которых стал открытый в Кивиылиском приключенческом центре пару лет назад экшен-парк для всей семьи.

Маар отметил, что сложилась трудная для них ситуация, поэтому они попросили Люганузеское волостное управление о поддержке своей деятельности. Волостное управление является также одним из учредителей центра. Полученные в виде поддержки 20000 евро позволят выполнить самые крупные обязательства.

В экшен-парке в этом году пристроена одна тюбинг-трасса. Летом тут появятся купольные палатки, куда переедут зимние аттракционы, до сих пор располагавшиеся во внутренних помещениях. Развлекавшие когда-то публику в центре "Ahhaa" аттракционы позволяют воспользоваться лыжным симулятором, забить шайбы и сыграть в снежную войну.

После длительного простоя запланировано торжественное открытие в эту субботу, перед публикой выступит известный эстонский слэклайнер Яан Роозе. Он приезжал делать трюки в Кивиыли и пару лет назад на празднике в честь открытия экшен-парка. В субботу все желающие смогут и сами пройтись под руководством Яана Роозе по ленте-балансиру и попробовать сделать трюк.