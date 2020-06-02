ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему Нарва-Йыэсуу не уменьшил компенсацию депутатам?

- Члены горсобрания, в том числе председатель и заместители председателя, впервые останутся без компенсации за один месяц, но за другие месяцы и впредь будут получать обычную сумму - 200 евро. Так как в горсобрании всего 17 членов, а в комиссиях в общей сложности 72 члена, то сокращение месячной платы последних даст больший эффект. Также на членов горсобрания возложено очень много обязанностей, поэтому об уменьшении их платы даже речи не было.