Вт, 2.06.2020
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ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему Нарва-Йыэсуу не уменьшил компенсацию депутатам?

Ааре Объяртель.

ФОТО: Илья Смирнов

Нарва-Йыэсууское горсобрание сократило месячную плату членов комиссий на десять евро и не выплатит депутатам компенсацию за июль, когда заседания не будет.

Председатель горсобрания ААРЕ ОБЪЯРТЕЛЬ:

- Члены горсобрания, в том числе председатель и заместители председателя, впервые останутся без компенсации за один месяц, но за другие месяцы и впредь будут получать обычную сумму - 200 евро. Так как в горсобрании всего 17 членов, а в комиссиях в общей сложности 72 члена, то сокращение месячной платы последних даст больший эффект. Также на членов горсобрания возложено очень много обязанностей, поэтому об уменьшении их платы даже речи не было.

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