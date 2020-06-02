СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В автобусе женщина напала на женщину
29 мая в полицию поступило сообщение о том, что в общественном транспорте Нарвы неизвестная женщина причинила физическую боль 54-летней женщине. Более подробные обстоятельства выяснятся в ходе возбужденного уголовного дела.
Из дома украли рабочий инструмент
29 мая в полицию поступило сообщение о том, что в период с 28 по 29 мая из расположенного в Тойлаской волости жилого дома был похищен рабочий инструмент. Точные обстоятельства и причиненный ущерб выяснятся в ходе уголовного производства.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.