Вт, 2.06.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В автобусе женщина напала на женщину
29 мая 2020 г.

Полиция.

ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

29 мая в полицию поступило сообщение о том, что в общественном транспорте Нарвы неизвестная женщина причинила физическую боль 54-летней женщине. Более подробные обстоятельства выяснятся в ходе возбужденного уголовного дела.

Из дома украли рабочий инструмент

29 мая в полицию поступило сообщение о том, что в период с 28 по 29 мая из расположенного в Тойлаской волости жилого дома был похищен рабочий инструмент. Точные обстоятельства и причиненный ущерб выяснятся в ходе уголовного производства.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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