СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В автобусе женщина напала на женщину

Из дома украли рабочий инструмент

29 мая в полицию поступило сообщение о том, что в период с 28 по 29 мая из расположенного в Тойлаской волости жилого дома был похищен рабочий инструмент. Точные обстоятельства и причиненный ущерб выяснятся в ходе уголовного производства.