ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Колода карт перемешана

Однако обоих подстерегал неприятный сюрприз. Руководимая Осипенко компания на сей раз не проявила привычного послушания и оказала сопротивление. Годами управлявший подобно Карабасу-Барабасу своим кукольным театром Осипенко не ожидал такого неподчинения. Обычно все происходило так, что перед важными решениями лидер списка собирал фракцию в своем центре отдыха "Suvi" на берегу Чудского озера и за общим обеденным столом депутатам говорили, как нужно поднимать руку. Таким же образом в "Suvi" катались представители коалиционных партнеров.

В этот раз тоже велись жаркие переговоры и на разговор с Осипенко на берег Чудского приезжал кроме членов его списка, к примеру, и Макс Каур.

Сейчас в Йыхви возникла большая путаница, ведь никто точно не знает и не понимает, кто и с кем станет завтра делить власть. Возможно, что нынешняя коалиция сумеет несмотря ни на что сохраниться, хотя и в ослабленном виде. Если нет, то формирование нового властного союза будет очень сложным делом. Ясно, что в этом случае мы увидим также перебежчиков. Но даже если новую коалицию и сумеют образовать, то поддержание ее жизнеспособности до осенних выборов будущего года потребует большого искусства.