СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Украли камеру

Женщина напала на женщину

1 июня в полицию сообщили, что в здании на Кесквяльяк в Йыхви неизвестная причинила физическую боль 49-летней женщине.

На кладбище сломали памятник

1 июня в полицию сообщили, что на кладбище в Рийгикюла в Нарва-Йыэсуу сломали памятник и окружающие могильную площадку бордюрные камни.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ