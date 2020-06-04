Чт, 4.06.2020
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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Украли камеру
1 июня 2020 г.

Полиция.

ФОТО: Marko Saarm

1 июня в полицию сообщили, что в деревне Линнакюла Йыхвиской волости в период 17-20 мая украли дорожную камеру. Причиненный ущерб и точные обстоятельства случившегося определит уголовное производство.

Женщина напала на женщину 

1 июня в полицию сообщили, что в здании на Кесквяльяк в Йыхви неизвестная причинила физическую боль 49-летней женщине. 

На кладбище сломали памятник

1 июня в полицию сообщили, что на кладбище в Рийгикюла в Нарва-Йыэсуу сломали памятник и окружающие могильную площадку бордюрные камни.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

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