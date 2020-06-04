СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Украли камеру
1 июня в полицию сообщили, что в деревне Линнакюла Йыхвиской волости в период 17-20 мая украли дорожную камеру. Причиненный ущерб и точные обстоятельства случившегося определит уголовное производство.
Женщина напала на женщину
1 июня в полицию сообщили, что в здании на Кесквяльяк в Йыхви неизвестная причинила физическую боль 49-летней женщине.
На кладбище сломали памятник
1 июня в полицию сообщили, что на кладбище в Рийгикюла в Нарва-Йыэсуу сломали памятник и окружающие могильную площадку бордюрные камни.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.