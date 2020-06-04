МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 04.06-11.06

КУЛЬТУРА

Среда, 10 июня

* В доме отдыха "Karukella" Люганузеской волости в 19.00 - концерт-сюрприз. Имя выступающего раскроют на месте. Билет - 10-15 евро. С собой стоит захватить скамейку.

СПОРТ

Четверг, 4 июня

* В Айду-Нымме с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Информация: www.rskjohvikas.ee.

Суббота, 6 июня

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира по шашкам шашечного клуба "Into".

* В Тойласком порту в 10.00 - регата северного побережья, день третий: морской бросок от Тойла до порта Нарва-Йыэсууского яхт-клуба.

* На силламяэской трассе здоровья в 12.00 (мужчины) и в 14.00 (женщины) - чемпионат Ида-Вирумаа по 10-километровому бегу по шоссе.

Понедельник, 8 июня

* В DG-парке на кивиылиском терриконе в 18.30 - этап соревнований по диск-гольфу "Kiviõli Tuhamäe karikas 2020" / "Кубок Кивиылиского террикона - 2020". Информация: https://discgolfmetrix.com/1238441.

Вторник, 9 июня

* У Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап серии летнего волейбола.

Среда, 10 июня

* В Эккекюла с 18.00 до 19.00 открыт старт Нарвской среды ориентирования. Информация: http://narvaorient.blogspot.com/.

* В Алутагузеском DG-парке в Паннъярве в 18.30 - этап Ида-Вирумааских недельных игр по диск-гольфу. Информация: https://discgolfmetrix.com/1149857.

Четверг, 11 июня

* На площадке за Кохтла-Ярвеским Домом спорта в 18.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по петанку; трио.

* В Вийвиконна с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Суббота, 6 июня

* В Кивиылиском приключенческом центре в 11.00 - открытие летнего сезона. Выступает "Liis Lemsalu bänd". В программе - slackline-шоу Яана Роозе. Билеты в предварительной продаже до 5 июня - 17 евро, в день мероприятия - 22 евро. Информация: seikluskeskus.ee.

Воскресенье, 7 июня

* На площадке у Ийзакуского музея с 9.00 до 12.00 - день продажи саженцев. На месте растениеводы местные и приезжие.