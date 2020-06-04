Хотя коронавирусный кризис и сопутствующие ему ограничения поставили организаторов летних мероприятий в Ида-Вирумаа в более узкие рамки, чем прежде, часть из них пытается адаптироваться к условиям и не собирается отменять запланированные фестивали.

Если крупные мероприятия, запланированные на июнь, такие как Дни города в Нарве или Авинурмеская бочарная ярмарка, не состоятся, а, к примеру, Нарвский энергозабег перенесен на 11 октября, то начиная с июля карусель летних мероприятий должна потихоньку раскрутиться.

Какие условия должны соблюдать организаторы общественных мероприятий в июне и июле? Общественные мероприятия, в т.ч. киносеансы, представления, концерты, конференции, ярмарки, фестивали , разрешены с 1 июня . Организаторы должны обеспечить соблюдение правила "2+2" и наличие дезинфицирующих средств.

, разрешены . Организаторы должны обеспечить соблюдение правила "2+2" и наличие дезинфицирующих средств. В июне заполняемость внутренних помещений может составлять максимум 50% , но не более 100 человек (также в случае, если при заполняемости на 50% помещение вмещает больше людей), и на улице - не более 100 человек .

может составлять максимум , но не более (также в случае, если при заполняемости на 50% помещение вмещает больше людей), и - не более . В июле заполняемость внутренних помещений может составлять максимум 50%, но не более 500 человек (также в случае, если при заполняемости на 50% помещение вмещает больше людей); на улице - не более 1000 человек.

"Музыка семи городов"

Хотя "Eesti Kontsert" в конце апреля сообщил об отмене всех летних фестивалей, что коснулось и "Музыки семи городов", обладающего самой длинной историей летнего музыкального фестиваля в Ида-Вирумаа, Йыхвиский концертный дом теперь решил все же организовать в июле спецпрограмму фестиваля.

По словам директора концертного дома Пийи Тамм, это означает 11 концертов в разных уголках уезда в период с 2 по 18 июля. "Так как границы по-прежнему закрыты, мы не сможем составить программу с участием иностранных артистов, как планировали поначалу, но сюда приедут многие эстонские музыканты, которые оказываются здесь не очень часто - например, Эрки Пярноя, Райво Тафенау и многие другие. В основном это будут концерты на свежем воздухе, а также ночное кино в Оруском парке в Тойла", - рассказала она.

- Мы предприняли это только потому, что наши хорошие партнеры по сотрудничеству в уезде дали четкий сигнал, мол, давайте все-таки сделаем. Создадим приятное настроение, учитывая действующие правила, - сказала Тамм.

Музыка у маяка в Раннапунгерья

Семья Кангур уже в 11-й раз организует на побережье Чудского озера возле устья реки Раннапунгерья "Концерт у маяка". Если прежние фестивали шли два дня, то нынешний пройдет в один день - 25 июля, - но это решение было принято еще до вспышки коронавируса.

Пилле Лукин-Кангур сказала, что на этой фестивальной площадке никогда и не присутствовало одновременно более тысячи человек и там есть место, чтобы рассредоточить людей. "Поскольку в последнее время в Эстонии очень мало новых случаев заражения, мы очень надеемся, что к концу июля ограничения смягчатся еще больше, - сказала она. - Если будет новая вспышка, то мы готовы отказаться. Но сейчас не хотелось бы отказываться от организации - хочется, чтобы жизнь возобновилась. Нужно просто адаптироваться".

Нынешний фестиваль откроют концертом для детей актеры Роберт и Мария Аннус. В числе прочих выступят Мартен Кунингас и Роберт Линна с композициями "битлов", ребята из музыкального училища имени Георга Отса исполнят композиции популярного в свое время ансамбля Андреса Валконена "Väntorel", также на сцену выйдет сам маэстро Валконен. В конце концерта прозвучит классика эстонской танцевальной музыки: Пеару Паулус и "2 Quick Start".

"Purfest"

В Люганузеской волости первым крупным мероприятием лета должен стать культурно-экологический фестиваль "Purfest", намеченный на 31 июля и 1 августа. "Мы ждали, как изменится ситуация, но сейчас кажется, что в уличных условиях фестиваль провести возможно - не с таким размахом, как раньше, но отменять не будем", - сказала организатор Герли Романович.

"NOËP", выступавший в прошлом году в Кохтла-Нымме на Дне шахтера, нынче должен стать хедлайнером фестиваля "Purfest". ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

По ее словам, программа фестиваля уточняется, однако главным исполнителем на концерте должен стать "NOËP". Тема экосеминара - использование сланца в будущем. "Построим дебаты на том, стоит ли ликвидировать сланцевую промышленность или, скорее, изменить ее. Насколько большим преступлением являются добыча и использование сланца и каковы альтернативы", - рассказала она.

"Голос гор" придет из Кохтла-Нымме в города

Время проведения фестиваля альтернативной культуры "Голос гор", запланированного на конец июня в Кохтла-Нымме, сдвигается на 14 и 15 августа. По словам Ивара Мурда, одного из организаторов, нынче помимо традиционной фестивальной площадки в шахтном музее фестиваль охватит также города Кохтла-Ярве и Йыхви. "Планируем устроить там несколько концертов в воскресенье", - сказал Мурд.

По его словам, в списке выступающих на нынешнем фестивале значатся "Pia Fraus", "Vera Vice", "Hunt", Март Ави & "Ajukaja" и многие другие.

"Station Narva" сконцентрируется на берегу реки

Проводимый по инициативе Хелен Сильдна фестиваль городской культуры "Station Narva" нынче состоится в конце августа и сконцентрируется в основном на берегу реки Нарвы в клубе "RoRo" и его окрестностях.

В это же время пройдет и крупнейший фестиваль Сильдна "Tallinn Music Week" (TMW), который было невозможно организовать в столице весной из-за вспышки коронавируса. Проведение двух фестивалей одновременно позволит привезти часть артистов, приезжающих на TMW, также в Нарву. Программа и даты проведения нынешнего "Station Narva" должны определиться в ближайшее время. "Так как Европа сейчас тоже открывается, мы сохраняем оптимизм, что в конце августа нам удастся привезти в Эстонию иностранных артистов", - сказала Сильдна, отметив, что в этом году может быть сложнее попасть сюда российским артистам.

Томас Андерс нынче в Тойла не выступит

Запланированный на начало июля в Тойла концерт Томаса Андерса, вокалиста популярной группы 1980-х "Modern Talking", переносится на год. Организатор ранее говорил, что для покрытия расходов нужно продать минимум две тысячи билетов, однако в июле еще будет нельзя устраивать мероприятия с таким большим количеством публики.

Нарва-йыэсууский пляжный музыкальный фестиваль "East Beach Fest" намечен на 17 и 18 июля. По словам организатора Эмиля Оя, судьба фестиваля решится на следующей неделе. На этом мероприятии на сцену выходят в основном российские артисты и диджеи, а с их приездом сюда могут возникнуть проблемы.

Крупнейший народный праздник Ида-Вирумаа - День шахтера, который уже много лет проходит в последнее воскресенье августа, планируется и в этом году организовать в шахтном музее. Детали мероприятия еще уточняются.