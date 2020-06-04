ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему офисное здание "Eesti Energia" не подходит для учебной работы?

- Новый вариант - здание "Eesti Põlevkivi" - очередной абсурд. Там на подвальном этаже будто бы вообще присутствует газ радон, что еще опаснее (чем якобы разрастающиеся в помещениях профшколы плесневые грибы). Снос перегородок не даст там нужных квадратных метров, помещения столовой недостаточные и т.д. На встрече в пятницу тартуский эксперт, который проводил повторную экспертизу (в помещениях центра профобразования), признался мне, что (первоначальная) экспертиза была направленной и совершенно не отражает истинное положение дел. Он сказал, что уже в ходе предварительного осмотра было видно, что второй этаж в очень хорошем состоянии, правое крыло - в хорошем, а левое крыло на первом этаже - в удовлетворительном состоянии. Точный результат экспертизы придет в четверг или пятницу на этой неделе. Однако ясно, что зданием можно пользоваться и это самое лучшее место для школы.