ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Обеспечивает ли государство охрану жизненной среды?

За эти годы мы были свидетелями возмущения народа из-за вони. Мы видели и неспособность различных инстанций решить проблему в ситуациях, когда люди чувствовали неприятный запах, но так как дорогостоящая аппаратура его не фиксировала, то вроде как ничего поделать не могли. В итоге дело двинулось, хоть и с трудом, и кое-что все же предпринято.

Однако весь процесс поставил под сомнение возможности государства в области охраны окружающей среды, так как проблему не удается решить на протяжении долгих лет. Здесь же нужно искать причины того, почему люди так чувствительны, скажем, к планам строительства новых химических или добывающих производств вблизи своих домов. Возьмем хотя бы протесты против планируемого в Ахтме завода масел или ведения добычи в Люганузеской волости. Это ведь отчасти и выражение недоверия способности государства обеспечить минимизацию экологического воздействия производства на природу и жителей. Рисовать на бумаге оценки воздействия на окружающую среду - это одно, но действительность может быть совсем другой.