ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Обеспечивает ли государство охрану жизненной среды?

В сегодняшнем номере "Северное побережье" в очередной раз пишет о проблеме вони в Кохтла-Ярве, которую мы освещаем на протяжении многих лет. Мы видим, что водопроводно-канализационное предприятие "Järve Biopuhastus" ищет разные варианты, чтобы смягчить проблему неприятного запаха, доносящегося со своих очистных сооружений. И тем не менее напоследок руководитель предприятия говорит, что жители должны смириться с тем, что город не избавится от неприятных запахов полностью, так как на качество атмосферного воздуха в совокупности влияет деятельность всех работающих в городе предприятий.
За эти годы мы были свидетелями возмущения народа из-за вони. Мы видели и неспособность различных инстанций решить проблему в ситуациях, когда люди чувствовали неприятный запах, но так как дорогостоящая аппаратура его не фиксировала, то вроде как ничего поделать не могли. В итоге дело двинулось, хоть и с трудом, и кое-что все же предпринято.
Однако весь процесс поставил под сомнение возможности государства в области охраны окружающей среды, так как проблему не удается решить на протяжении долгих лет. Здесь же нужно искать причины того, почему люди так чувствительны, скажем, к планам строительства новых химических или добывающих производств вблизи своих домов. Возьмем хотя бы протесты против планируемого в Ахтме завода масел или ведения добычи в Люганузеской волости. Это ведь отчасти и выражение недоверия способности государства обеспечить минимизацию экологического воздействия производства на природу и жителей. Рисовать на бумаге оценки воздействия на окружающую среду - это одно, но действительность может быть совсем другой.