Эксперт говорил в комиссии по образованию о грибках

На прошлой неделе в заседании комиссии Йыхвиского волостного собрания по образованию участвовал также государственно признанный эксперт из ЦУ "Эстонский центр микологических исследований" Калле Пильт, которого просили провести повторную экспертизу А-корпуса центра профобразования. Волостное управление собиралось поначалу перевести туда на время строительства Йыхвискую основную школу, однако первая экспертиза заявила, что из-за поражения здания грибком переводить туда школу нельзя.
Пильт сказал, что, на первый взгляд, в первичной экспертизе имеются противоречия. "На основании спор утверждалось, что на втором этаже имеется домовой гриб. По собственному опыту могу сказать, что домовой гриб очень редко встречается на втором этаже. Субъективное мнение таково, что запах домового гриба якобы вызывает головную боль. Он, конечно, головной боли не вызывает", - прокомментировал Пильт первичное экспертное мнение и добавил, что решение о том, что помещения второго этажа использовать нельзя, скорее, необоснованно.
Окончательный ответ должен, по его словам, появиться во второй половине этой недели.