Эксперт говорил в комиссии по образованию о грибках

Пильт сказал, что, на первый взгляд, в первичной экспертизе имеются противоречия. "На основании спор утверждалось, что на втором этаже имеется домовой гриб. По собственному опыту могу сказать, что домовой гриб очень редко встречается на втором этаже. Субъективное мнение таково, что запах домового гриба якобы вызывает головную боль. Он, конечно, головной боли не вызывает", - прокомментировал Пильт первичное экспертное мнение и добавил, что решение о том, что помещения второго этажа использовать нельзя, скорее, необоснованно.