Эрик Гамзеев: Если нужен твой голос, то проси, чего душа пожелает

Послушание требуется, если в волостное собрание вносят, к примеру, проект, предусматривающий увеличение платы за обслуживание дорог и улиц в два раза по сравнению с прошлым периодом. Услугу оказывает фирма этого же предпринимателя. Против этого в коалиции никто не выступает, и раз волостное собрание так решило, то и придраться не к кому, ведь никто конкретно ответственности не несет.

Одному депутату-бизнесмену нужно разрешение на эксплуатацию торгового центра, другому - поддержка на организацию культурных мероприятий. Менее требовательные депутаты довольствуются лишь местом председателя комиссии волостного собрания, которое обеспечивает компенсацию чуть большую, чем у рядового депутата. Если этих мест не хватало всем желающим, было нетрудно создать новые комиссии. Главное, чтобы все получали, что хотят, сохранялся мир, все были довольны и коалиция продолжала существовать. Чтобы не было таких оплошностей, как в ноябре прошлого года: обещаешь объявить одного депутата от коалиции отцом года в волости, а потом выясняется, что это было недоразумение.

Принцип "если твой голос нужен некоей компании для сохранения власти, то проси, чего душа пожелает", к сожалению, культивировался в управлении Йыхви в последние годы настолько обширно и нахально, что причастные лица даже не стыдятся этого и не пытаются это скрыть. Пожалуй, подобная торговля своим голосом время от времени встречается и в других самоуправлениях. Однако в Йыхви, где она превращается в систему и основной метод управления, ее рано или поздно ждет крах, поскольку в какой-то момент бесконечно растущие желания войдут в такое противоречие друг с другом, что уже не помогут даже приемы из 90-х годов прошлого века.

Нынешний кризис власти подтверждает это, как и то, что в сравнении с личными интересами партийные взгляды не имеют особого значения.