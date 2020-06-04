Эрик Гамзеев: Если нужен твой голос, то проси, чего душа пожелает

Можно бесконечно создавать новые коалиции и давать им сколь угодно звучные названия, менять волостных старейшин и председателей волостного собрания, но до тех пор пока большая часть йыхвиских депутатов считает нормальным, что членство в волостном собрании - это прежде всего проект по увеличению личного благосостояния, прочие темы будут оставаться на втором плане.
Личные интересы проявляются особенно отчетливо в ситуации, когда у коалиции незначительное преимущество. Тогда практически каждый коалиционный депутат ощущает себя стрелкой весов, от которой зависит, сохранится власть или нет. А аппетит, как известно, приходит во время еды.
Вот и получается, что юрист, который мог бы прилично зарабатывать в частном секторе, начинает выпрашивать себе зарплату на посту председателя волостного собрания. Хотя даже некоторые соратники по коалиции не понимают, каким это образом рабочая нагрузка на этой должности внезапно так сильно выросла, они идут ему навстречу, потому что это - часть клея, который скрепляет коалицию.
Депутат волостного собрания, не имеющий никакого опыта в политике, ради хорошего самочувствия желает получить место заместителя председателя собрания. Кому может быть этого жалко? Позднее он уже хочет постоянную должность в каком-нибудь волостном учреждении. Не проблема, создадим в спортшколе должность администратора спортзала. Через полгода с лишним и она уже не удовлетворяет. Какие проблемы - упраздним место администратора и создадим должность проектного руководителя с большей зарплатой. Чем он занимается на этой должности и какую выгоду приносит волости подобная трата публичных финансов, опять-таки не могут объяснить даже товарищи по коалиции. Несомненно лишь то, что голос этот человека в волостном собрании очень нужен.
Один депутат волостного собрания, предприниматель, мечется от лагеря к лагерю: главное - быть лицом, приближенным к власти. Вскоре после присоединения к коалиции возглавляемая им фирма получает заказ почти на миллион евро на строительство пешеходных дорожек, парковки и одной площадки. Работы остаются незавершенными, и когда чиновники волостного управления осмеливаются высказать ему претензии, предприниматель приостанавливает членство в волостном собрании.
Жизнеспособность планируемой новой коалиции и ее КПД для Йыхвиской волости зависят во многом именно от того, понимают ли присоединяющиеся к ней депутаты, что больше невозможно идти вперед прежним путем и политике в стиле "разделяй и властвуй" больше не должно быть места.
Он возвращается в волостное собрание, когда отношения с волостной управой улажены настолько удачно, что волость отказывается от претензий и даже выплачивает ему компенсацию, а для завершения работы, занявшей гораздо больше времени, чем планировалось, вынуждена нанять новую фирму, что означает для волости дополнительные расходы в размере около 100000 евро. Деятельный предприниматель хочет стать главным контролером волости, то есть председателем ревизионной комиссии волостного собрания, и, разумеется, становится, ведь и его голос жизненно необходим коалиции.
Один предприниматель с гораздо большим охватом постоянно усердно трудится над сохранением коалиции и проводит рокировки на публичных должностях, чтобы держать людей в послушании. Так, многие "свои люди" получают должности в волостных учреждениях, зная, что "залог" сохранения этого места - "правильное" голосование в волостном собрании, и если оказать сопротивление, место тут же отберут.
Послушание требуется, если в волостное собрание вносят, к примеру, проект, предусматривающий увеличение платы за обслуживание дорог и улиц в два раза по сравнению с прошлым периодом. Услугу оказывает фирма этого же предпринимателя. Против этого в коалиции никто не выступает, и раз волостное собрание так решило, то и придраться не к кому, ведь никто конкретно ответственности не несет.
Одному депутату-бизнесмену нужно разрешение на эксплуатацию торгового центра, другому - поддержка на организацию культурных мероприятий. Менее требовательные депутаты довольствуются лишь местом председателя комиссии волостного собрания, которое обеспечивает компенсацию чуть большую, чем у рядового депутата. Если этих мест не хватало всем желающим, было нетрудно создать новые комиссии. Главное, чтобы все получали, что хотят, сохранялся мир, все были довольны и коалиция продолжала существовать. Чтобы не было таких оплошностей, как в ноябре прошлого года: обещаешь объявить одного депутата от коалиции отцом года в волости, а потом выясняется, что это было недоразумение.
Принцип "если твой голос нужен некоей компании для сохранения власти, то проси, чего душа пожелает", к сожалению, культивировался в управлении Йыхви в последние годы настолько обширно и нахально, что причастные лица даже не стыдятся этого и не пытаются это скрыть. Пожалуй, подобная торговля своим голосом время от времени встречается и в других самоуправлениях. Однако в Йыхви, где она превращается в систему и основной метод управления, ее рано или поздно ждет крах, поскольку в какой-то момент бесконечно растущие желания войдут в такое противоречие друг с другом, что уже не помогут даже приемы из 90-х годов прошлого века.
Нынешний кризис власти подтверждает это, как и то, что в сравнении с личными интересами партийные взгляды не имеют особого значения.
Жизнеспособность планируемой новой коалиции и ее КПД для Йыхвиской волости зависят во многом именно от того, понимают ли присоединяющиеся к ней депутаты, что больше невозможно идти вперед прежним путем и политике в стиле "разделяй и властвуй" больше не должно быть места. Осознание этого вовсе не гарантировано, так как большая часть депутатов в волостном собрании текущего созыва привыкла именно к такому стилю управления. Но хочется надеяться, что люди все-таки способны учиться.