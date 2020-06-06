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РЕПОРТАЖ ⟩ Центр скалолазания в Кохтла-Нымме по плечу и представителям конторского труда
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Центр скалолазания при шахтном музее развивается в таком направлении, что готов принимать не только настоящих спортсменов или заядлых туристов, но и семьи, компании друзей и трудовые коллективы, которые хотят попробовать что-то новое.
Брошенный Алутагузеским туристическим клубом вызов - опробовать новые аттракционы центра скалолазания в день открытия сезона - приняли коллективы Ида-Вируского центра предпринимательства, ЦУ "Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus" и Эстонского шахтного музея.