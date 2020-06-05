Коронавирус диагностирован у двух работников Вируской тюрьмы

Советник по связям с общественностью Министерства юстиции Теэле Сихтмяэ подтвердила, что в четверг коронавирус был выявлен у одного работника Вируской тюрьмы. Затем взяли пробы у 172 заключенных и 37 работников, с которыми заболевший мог контактировать в предшествовавшие дни. В пятницу выяснилось, что заразился еще один чиновник тюрьмы. "Среди заключенных заболевших не выявлено", - сказала Сихтмяэ, добавив, что в подразделении, где заболел работник, заключенные заперты в своих камерах.

В пятницу взяли дополнительные пробы еще у 36 чиновников и сделали повторный тест двум чиновникам и одному заключенному. Вчера во второй половине дня результаты этих тестов еще не были известны.

Департамент здоровья на этой неделе сообщил о семи новых зараженных в Ида-Вирумаа, из них трое добавились в пятницу утром. По словам заведующей Идаским региональным отделом департамента Марье Муузикус, новые случаи заболевания последних недель завезены в уезд людьми, которые вернулись из-за границы с работы. "Также в случае последних трех новых заболевших заражение произошло от члена семьи, вернувшегося из-за границы. Один из них (через кого вирус проник в уезд) находится в Эстонии, а второй уже успел вернуться в Финляндию и войдет в тамошнюю статистику", - сказала она.

По словам Муузикус, у работников Департамента здоровья сейчас снова очень напряженная рабочая пора, так как пытаются предотвратить более обширное распространение инфекции. "Круги лиц, контактировавших с заболевшими, мы установили. В течение двух дней будет протестировано очень большое количество людей. Но даже если тест даст отрицательный результат, на протяжении двух недель нужно быть очень осторожным и не ходить на работу".

Она также порекомендовала местным самоуправлениям снова активнее проводить информационную работу, чтобы люди соблюдали правило "2+2" в общественных местах. "Одно время у нас был более спокойный период, и люди почувствовали себя свободнее, но поскольку из-за границы завезены новые случаи и образовались круги близких контактов, то вирус может снова начать распространяться. Надеемся, что этого не произойдет, но возможность есть, ситуация нестабильная и шаткая", - констатировала она.