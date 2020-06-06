Сб, 6.06.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В аварии в Пуру пострадала женщина
3 июня 2020 г.

Полиция.

ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

3 июня в 11.55 на 7-м километре шоссе Йыхви - Тарту в деревне Пуру Йыхвиской волости 46-летний мужчина за рулем легкового автомобиля "Volkswagen Passat", начав движение, сделал разворот, не убедившись в безопасности маневра. В результате он оказался на пути у приближавшегося сзади легкового автомобиля "Toyota Corolla", которым управлял 18-летний юноша под руководством наставника. В результате столкновения пострадала находившаяся в "Toyota" 64-летняя женщина, которую доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Взломщики унесли из магазина товар

3 июня в полицию сообщили, что злоумышленники путем взлома проникли в магазин на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве и украли технику и товар. Размер причиненного ущерба и обстоятельства случившегося установят в ходе уголовного производства.

Попался на краже спиртного

3 июня поступило сообщение, что 25 мая из магазина на бульваре Виру в Силламяэ 36-летний мужчина украл спиртные напитки в большом количестве. Размер причиненного ущерба уточняется.

Украли собаку

3 июня в полицию сообщили, что из садоводческого кооператива "Oktoober" в Нарва-Йыэсуу украли собаку.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

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