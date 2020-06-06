СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В аварии в Пуру пострадала женщина

3 июня в 11.55 на 7-м километре шоссе Йыхви - Тарту в деревне Пуру Йыхвиской волости 46-летний мужчина за рулем легкового автомобиля "Volkswagen Passat", начав движение, сделал разворот, не убедившись в безопасности маневра. В результате он оказался на пути у приближавшегося сзади легкового автомобиля "Toyota Corolla", которым управлял 18-летний юноша под руководством наставника. В результате столкновения пострадала находившаяся в "Toyota" 64-летняя женщина, которую доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.