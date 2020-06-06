СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В аварии в Пуру пострадала женщина
3 июня в 11.55 на 7-м километре шоссе Йыхви - Тарту в деревне Пуру Йыхвиской волости 46-летний мужчина за рулем легкового автомобиля "Volkswagen Passat", начав движение, сделал разворот, не убедившись в безопасности маневра. В результате он оказался на пути у приближавшегося сзади легкового автомобиля "Toyota Corolla", которым управлял 18-летний юноша под руководством наставника. В результате столкновения пострадала находившаяся в "Toyota" 64-летняя женщина, которую доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.
Взломщики унесли из магазина товар
3 июня в полицию сообщили, что злоумышленники путем взлома проникли в магазин на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве и украли технику и товар. Размер причиненного ущерба и обстоятельства случившегося установят в ходе уголовного производства.
Попался на краже спиртного
3 июня поступило сообщение, что 25 мая из магазина на бульваре Виру в Силламяэ 36-летний мужчина украл спиртные напитки в большом количестве. Размер причиненного ущерба уточняется.
Украли собаку
3 июня в полицию сообщили, что из садоводческого кооператива "Oktoober" в Нарва-Йыэсуу украли собаку.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.