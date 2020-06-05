"Успешное предприятие Эстонии - 2020"

Центр основан в феврале 2014 года, здесь проходят занятия по авторским учебным программам для детей младшего возраста, в том числе и с особенностями развития. Ежегодно в центре проходит обучение до 80 детей из разных мест Ида-Вирумаа. Проводятся также мастер-классы, используются возможности проведения курсов для педагогов в сотрудничестве с известными эстонскими центрами обучения взрослых, поддерживаются проекты и мероприятия коллег в Эстонии и за ее пределами.