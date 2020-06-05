Символ города окружили забором

В понедельник около самого известного символа Кохтла-Ярве - памятника "Слава труду", который в народе называют "Два шахтера", - появилось металлическое ограждение: здесь начинается ремонт.
Кохтла-Ярвеское горуправление выделило 20900 евро на восстановление постамента.
Скульптура находится в хорошем состоянии, весной бетонных шахтеров тщательно помыли, а вот его основание и ступеньки потребовали большего внимания - их нужно восстанавливать.
Конкурс на проведение работ выиграла фирма "Alsifor", работы должны быть закончены к концу июля.