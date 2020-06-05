Пт, 5.06.2020
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Символ города окружили забором

Монумент "Слава труду", расположенный в центре города Кохтла-Ярве.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В понедельник около самого известного символа Кохтла-Ярве - памятника "Слава труду", который в народе называют "Два шахтера", - появилось металлическое ограждение: здесь начинается ремонт.

Кохтла-Ярвеское горуправление выделило 20900 евро на восстановление постамента. 

Скульптура находится в хорошем состоянии, весной бетонных шахтеров тщательно помыли, а вот его основание и ступеньки потребовали большего внимания - их нужно восстанавливать.

Конкурс на проведение работ выиграла фирма "Alsifor", работы должны быть закончены к концу июля.

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