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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Легендарные школьные директора: сельские учительницы получали бесплатно тепло, свет и мужа в придачу
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Легенды образовательной жизни Ида-Вирумаа Виллио Рейнсалу и Олав Валлимяэ во время чрезвычайного положения перешагнули порог 90-летия. 46 лет возглавлявший Иллукаскую школу Виллио и почти 30 лет державший в своих руках бразды правления в Тойлаской школе Олав в один погожий июньский день вспоминают, был ли в их карьере столь же необычный учебный год, как тот, что сейчас завершается.
Жизненные пути Виллио и Олава во многом похожи. Оба учились на учителя математики и физики, Виллио вдобавок изучал физкультуру.