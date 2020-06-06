Легенды образовательной жизни Ида-Вирумаа Виллио Рейнсалу и Олав Валлимяэ во время чрезвычайного положения перешагнули порог 90-летия. 46 лет возглавлявший Иллукаскую школу Виллио и почти 30 лет державший в своих руках бразды правления в Тойлаской школе Олав в один погожий июньский день вспоминают, был ли в их карьере столь же необычный учебный год, как тот, что сейчас завершается.