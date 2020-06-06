ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Политический абсурд

В сегодняшнем номере газеты вы можете прочесть о том, как политические склоки в Йыхвиском волостном управлении привели к тому, что разные стороны трактуют законы подходящим себе образом и норовят сделать к ним приписки.

Как назвать то, что председатель волостного собрания Эдуард Эаст за 24 часа до заседания собрания письменно сообщает депутатам, что он отменяет созванное им же заседание? Хотя закон действительно гласит, что председатель созывает заседание собрания, он ничего не говорит о праве отмены заседания.

Тем не менее депутаты собрались и провели голосование, заодно подав заявление о выражении недоверия Эасту. Однако последний утверждает, что это неправомерный шаг: легитимность состоявшегося на этой неделе заседания была сомнительна, но к заседанию, намеченному на 18 июня, вопросов еще больше.

Существует опасность, что этот спор станет еще абсурднее, и на самом деле свое слово должен бы сказать надзорный орган. Хотя формально после ликвидации уездных управ надзор за деятельностью самоуправлений стал вотчиной Министерства юстиции и отчасти Министерства финансов, жизнь показывает, что на данный момент государство не очень хорошо справляется с осуществлением надзора за деятельностью самоуправлений.

Пример этого - абсурдная история из недавнего прошлого в том же Йыхви, когда председатель волостного собрания Эдуард Эаст провел заседание собрания в одиночку. Тогда министерство решительно заявило, что такое заседание незаконно. Эаст сказал, что у него другое мнение. Этим все и кончилось, и в действительности решения, принятые на том персональном заседании Эаста, действуют по сей день.