ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Финиш парусной регаты северного побережья в Нарва-Йыэсуу не был легким, но победители определились

Старт регате северного побережья был дан 4 июня в Вийнисту (Харьюмаа), финишировали у побережья Нарва-Йыэсуу 6 июня. Размеченный желтыми буями финишный створ располагался в акватории Нарвского залива, и далее в Нарва-Йыэсууский порт яхты шли на моторной тяге.

Из-за понизившегося (из-за ветра) уровня воды у северо-восточного побережья изменились второй и третьи этапы: переход от Эйсма (Ляэне-Вирумаа) до Тойла заменили гонкой вокруг островов и возвращением снова в Эйсма. Вследствие этого последний переход до Нарва-Йыэсуу мимо обмелевшего Тойла оказался более длинным и, соответственно, изнурительным для экипажей.

Участники на последнем этапе сильно растянулись по маршруту, первые финишировали ближе к вечеру, а последние - в 22.20.

Особо крупные яхты-участницы вовсе не вышли из обмелевшего порта Эйсма - и сошли с регаты.

Всего финишировали в Нарва-Йыэсуу 12 яхт в спортивных классах и пять в походном классе.

В популярном в мире спортивном стандарте ORC лучшие результаты регаты северного побережья показала новая, большая и быстрая яхта "CALENA" из Таллинна от яхт-клуба "Калев", капитан Яан Нийт.

В спортивном стандарте ESTLYS победу присудили яхте "Julechka" с капитаном-одиночкой Йоэлем Кыйвом, выступающим за Тойлаский яхт-клуб.

В походном классе первое место по сумме трех этапов взяла яхта из Таллинна "Mañana".

- Все прошло просто отлично! - крайне доволен организатор регаты северного побережья Тыну Локотар из Лиймалаского парусного общества. - Пришли в Нарва-Йыэсуу, по ощущению, как короли: люди встречали, на берегу играл трубач, мэр участвовал в награждении, и все было классно. По ходу регаты никто правил не нарушал, погода была хорошая: мы получили все, что полагается на море - и ветер, и дождь, и солнце.

Локотар, сам участвовавший капитаном довольно большой яхты "Xperiment", рассказал, что вхождение в мелкое устье реки Нарва, где расположен Нарва-Йыэсууский порт, потребовало особого внимания: чтобы не посадить судно на речное дно, его положили на борт и тем самым подняли киль, при этом продолжая движение. Точный путь указывали спасатели и пограничники на катерах.

- Все было хорошо, только один раз при волне чуть-чуть коснулись дна, но это неважно, все хорошо, - сказал Локотар, добавив, что примерно так же выходили из Нарва-Йыэсуу, когда в воскресенье направились по домам.

Аналогичным образом выкручивалась в устье большая "CALENA".