ОДИН ВОПРОС ⟩ Ваш избирательный союз еще един или разделился надвое?

- Даже не могу сейчас этого сказать. Никто из нас сейчас не знает, кто куда ходит и в какой песочнице играет. Наверное, это станет видно, когда будет голосование по вотуму недоверия (председателю волостного собрания Эдуарду Эасту). Сейчас ситуация очень запутанная для всех нас: кто с кем ходит, кто с кем играет.