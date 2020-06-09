ОДИН ВОПРОС ⟩ Ваш избирательный союз еще един или разделился надвое?

Избирательный союз Николая Осипенко "Jõhvi - Meie Kodu", в прежние годы отличавшийся монолитностью, в последние недели демонстрирует признаки раскола. Часть депутатов от этого союза присоединилась к выражению недоверия председателю волостного собрания Эдуарду Эасту, часть вообще не пришла на последнее заседание. Центристская партия, которая занимается формированием новой коалиции в Йыхви, надеется, что к ней примкнет часть депутатов от союза Осипенко.
Заместитель председателя фракции "Jõhvi - Meie Kodu" ТАМАРА ЛУЙГАС:
- Даже не могу сейчас этого сказать. Никто из нас сейчас не знает, кто куда ходит и в какой песочнице играет. Наверное, это станет видно, когда будет голосование по вотуму недоверия (председателю волостного собрания Эдуарду Эасту). Сейчас ситуация очень запутанная для всех нас: кто с кем ходит, кто с кем играет.
Мы в последнее время не собирались все вместе. Никто не ожидал такого поведения. Посмотрим, что произойдет.