Какие инфоканалы используют русскоговорящие гимназисты?

Они - представители т.н. поколения Z, выросшие в цифровом мире, который меняется все быстрее, и от старших поколений их отличает цифровой стиль жизни. Они - граждане Эстонской Республики, связанные одновременно по меньшей мере с двумя культурными пространствами. Они могут причислять себя к различным культурным или общественным группам, на их этническую и культурную идентичность влияют многие факторы - к примеру, семейное окружение, место жительства, школа, уровень владения языком, круг знакомств и т.д.

На формирование идентичности, картины мира и ценностей современной русской молодежи Эстонии влияют в общем четыре медиапространства: местные эстоно- и русскоязычные медиа, российские медиа, глобальные медиа и вдобавок новые медиа, которые объединяют все эти категории.

Из результатов масштабного исследования, проведенного аналитиками Центра информации о безопасности и обороне в 2018 году среди русскоговорящих молодых людей Харьюмаа и Ида-Вирумаа, следует, что молодежь больше всего доверяет родителям и семье, друзьям и знакомым, а также школе и учителям. Затем идут веб-издания и информация, опубликованная в социальной сети "ВКонтакте". Доверие к радио, телевидению и печатным медиа выше, чем доверие к очень популярной в мире социальной сети "Facebook".

В медиапотреблении молодежи присутствуют также гендерные и географические различия, и данные Мониторинга интеграции эстонского общества, проведенного в 2017 году (EIM 2017), показывают, что на выбор канала в значительной степени влияет также уровень владения эстонским языком. 41% жителей Эстонии другой национальности старше 15 лет считают, что владеют эстонским языком активно, половина владеет пассивно, десять процентов вообще не знают эстонского языка. Знание эстонского языка улучшается со временем. Тем не менее, независимо от уровня и навыков владения эстонским языком, наиболее предпочтительным языком получения информации является русский, и если нужно выбрать между двумя языками, то молодые люди скорее выберут русский и английский языки.

Проведенный в рамках учебного предмета "Коммуникация с различными аудиториями" учебной программы "Управление коммуникациями" Тартуского университета опрос, в котором приняли участие около ста русскоговорящих молодых людей из Ида-Вирумаа, тоже показал, что самым популярным медиаканалом среди молодежи является русскоязычная социальная сеть "ВКонтакте", которая является для многих также основным каналом как для личного общения, так и для чтения новостей, получения информации и распространения собственной информации.