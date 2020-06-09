Ср, 10.06.2020
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ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Если вставлять палки в колеса, не появится ни ледового холла, ни бассейна

Йыхвиский "Pargi Keskus".

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Возможность строительства ледового холла и бассейна в Йыхви и так является неоднозначной темой по чисто экономическим причинам, однако в ситуации, когда местная власть и девелопер относятся друг к другу с недоверием и ведут словесную войну, можно быть вполне уверенным, что эти объекты в Йыхви так и не будут построены. По меньшей мере, в ближайшие годы.

Оба объекта во многом являются социальными, строить их исключительно из коммерческих соображений в регионе с резкой убылью населения было бы крайне рискованно. Будь этот бизнес очень доходным, их бы уже построили за предыдущие двадцать лет и они приносили бы собственникам прибыль. Даже в самоуправлениях гораздо крупнее Йыхви, где доходы населения выше, ледовые холлы и бассейны строят либо преимущественно при поддержке государства, либо в тесном сотрудничестве между самоуправлением и частными предпринимателями.

В Йыхви "Pargi Keskus", к сожалению, превратился скорее в одну из арен политической борьбы: девелоперу кажется, что местная власть их злонамеренно притесняет, а власть, в свою очередь, предъявляет ультиматумы, поскольку ей кажется, что девелопер якобы обвел волость вокруг пальца. В результате нет ни ледового холла, ни бассейна. И в такой атмосфере вставления палок в колеса они и не могут появиться.

Чтобы выйти из тупикового положения, девелоперу нужно бы максимально прозрачно и конкретно описать свои планы, а властям волости - представить свои четкие пожелания и вклад в это предприятие. Когда план сотрудничества обсужден, роли сторон как во время строительства, так и дальнейшего управления четко прописаны, лишь тогда имеет смысл обращаться к банкирам, которые и без того смотрят на финансирование такого рискованного предприятия в Йыхви скорее с кислым, чем с радостным лицом.

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