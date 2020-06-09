ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Если вставлять палки в колеса, не появится ни ледового холла, ни бассейна

Оба объекта во многом являются социальными, строить их исключительно из коммерческих соображений в регионе с резкой убылью населения было бы крайне рискованно. Будь этот бизнес очень доходным, их бы уже построили за предыдущие двадцать лет и они приносили бы собственникам прибыль. Даже в самоуправлениях гораздо крупнее Йыхви, где доходы населения выше, ледовые холлы и бассейны строят либо преимущественно при поддержке государства, либо в тесном сотрудничестве между самоуправлением и частными предпринимателями.

В Йыхви "Pargi Keskus", к сожалению, превратился скорее в одну из арен политической борьбы: девелоперу кажется, что местная власть их злонамеренно притесняет, а власть, в свою очередь, предъявляет ультиматумы, поскольку ей кажется, что девелопер якобы обвел волость вокруг пальца. В результате нет ни ледового холла, ни бассейна. И в такой атмосфере вставления палок в колеса они и не могут появиться.