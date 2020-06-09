СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Из дома украли трактор-газонокосилку

6 июня поступило сообщение, что в период с 5 по 6 июня из дома на Ахтмеском шоссе в Кохтла-Ярве украли трактор-газонокосилку. Причиненный ущерб и более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе начатого уголовного производства.