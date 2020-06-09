Вт, 9.06.2020
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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Из дома украли трактор-газонокосилку
5-7 июня 2020 г.

Полиция.

ФОТО: Marko Saarm

6 июня поступило сообщение, что в период с 5 по 6 июня из дома на Ахтмеском шоссе в Кохтла-Ярве украли трактор-газонокосилку. Причиненный ущерб и более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе начатого уголовного производства.

Мужчина напал на двух женщин 

5 июня в полицию сообщили, что в одном из квартирных домов в Нарве 37-летний мужчина ударил 65-летнюю и 33-летнюю женщин. Мужчина задержан в качестве подозреваемого. 

В Нарве пропал кошелек 

7 июня полиция получила сообщение, что из здания на улице Хайгла в Нарве украли кошелек. Причиненный ущерб и более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе начатого уголовного производства. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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