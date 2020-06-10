Центральная площадь в Ахтме скоро начнет преображаться

Реконструкцию планировали в следующем году, но правительство страны выделило самоуправлениям финансовые средства с целью скорейшего восстановления экономики республики после пандемии, и горуправление Кохтла-Ярве, получив 1,5 миллиона евро, решило направить эти средства на обновление площади в Ахтме.

- Проект был готов, но средства на его реализацию в бюджете текущего года не были предусмотрены, - комментирует вице-мэр Виталий Бородин. - Помощь правительства позволяет быстрее воплотить планы. Если конкурс пройдет успешно, работы могут начаться уже летом и значительный объем будет выполнен уже в этом году. Хочется, чтобы к осени следующего года в этом проекте можно было поставить точку.