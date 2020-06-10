Центральная площадь в Ахтме скоро начнет преображаться

Кохтла-Ярве объявил конкурс госпоставки на проведение реконструкции центральной площади в Ахтме. Предложений от строительных фирм ждут до 6 июля, и если конкурс пройдет успешно, работы начнутся уже в конце лета.
Реконструкцию планировали в следующем году, но правительство страны выделило самоуправлениям финансовые средства с целью скорейшего восстановления экономики республики после пандемии, и горуправление Кохтла-Ярве, получив 1,5 миллиона евро, решило направить эти средства на обновление площади в Ахтме.
- Проект был готов, но средства на его реализацию в бюджете текущего года не были предусмотрены, - комментирует вице-мэр Виталий Бородин. - Помощь правительства позволяет быстрее воплотить планы. Если конкурс пройдет успешно, работы могут начаться уже летом и значительный объем будет выполнен уже в этом году. Хочется, чтобы к осени следующего года в этом проекте можно было поставить точку.
Помимо перепланировки и перекладки коммуникаций на площади предусмотрено строительство нового фонтана, пешеходной зоны отдыха с гранитным покрытием, места для выступлений артистов - тут будут проходить массовые городские мероприятия. После реконструкции здесь также будет устанавливаться новогодняя елка - специальное место для нее также подготовят. Площадь соединится с обновленным променадом - в это строительство за полтора года будет инвестировано 864 тысячи евро (без НСО). Все это в итоге заметно улучшит жизненную среду в Ахтме.