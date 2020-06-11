СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Получил штраф за купание в неположенном месте

Насилие в Нарве и Кохтла-Ярве

8 июня в полицию сообщили, что в многоквартирном доме в Нарве 28-летний мужчина ударил 35-летнего. Точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе начатого уголовного производства.

В тот же день полиция получила вызов в другой многоквартирный дом в Нарве, где 22-летний мужчина ударил 19-летнюю женщину. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

8 июня полиция получила сообщение, что в многоквартирном доме в Кохтла-Ярве 35-летний мужчина ударил 40-летнюю женщину. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

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