Чт, 11.06.2020
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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Получил штраф за купание в неположенном месте
8 июня 2020 г.

Полиция.

ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

8 июня нарвский полицейский патруль задержал мужчину 1976 года рождения, плававшего в реке Нарва в не предусмотренном для этого месте. Мужчине назначили штраф. 

Насилие в Нарве и Кохтла-Ярве

8 июня в полицию сообщили, что в многоквартирном доме в Нарве 28-летний мужчина ударил 35-летнего. Точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе начатого уголовного производства. 

В тот же день полиция получила вызов в другой многоквартирный дом в Нарве, где 22-летний мужчина ударил 19-летнюю женщину. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого. 

8 июня полиция получила сообщение, что в многоквартирном доме в Кохтла-Ярве 35-летний мужчина ударил 40-летнюю женщину. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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