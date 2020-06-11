СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Получил штраф за купание в неположенном месте
8 июня нарвский полицейский патруль задержал мужчину 1976 года рождения, плававшего в реке Нарва в не предусмотренном для этого месте. Мужчине назначили штраф.
Насилие в Нарве и Кохтла-Ярве
8 июня в полицию сообщили, что в многоквартирном доме в Нарве 28-летний мужчина ударил 35-летнего. Точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе начатого уголовного производства.
В тот же день полиция получила вызов в другой многоквартирный дом в Нарве, где 22-летний мужчина ударил 19-летнюю женщину. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
8 июня полиция получила сообщение, что в многоквартирном доме в Кохтла-Ярве 35-летний мужчина ударил 40-летнюю женщину. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.