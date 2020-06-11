ОДИН ВОПРОС ⟩ Восстановился ли в Ида-Вируской центральной больнице тот же рабочий ритм, что был до чрезвычайного положения?

Коммуникационный руководитель Ида-Вируской центральной больницы ЮЛО ВЕЛЬДРЕ:

- У нас в больнице еще находятся два пациента с COVID-19. Всех зараженных до сих пор отправляют в инфекционное отделение, там две палаты оборудованы также для проведения интенсивной терапии. В устроенном в главном здании COVID-отделении временные перегородки не сняты, убраны только двери, чтобы обеспечить проход.

У нас имеется многоступенчатый план готовности, в соответствии с которым мы должны в течение 72 часов обеспечить определенное количество мест (для пациентов с COVID-19).

Большая часть плановой работы на сегодня восстановлена, за исключением некоторых специальностей, особенно тех, в случае которых врачи для проведения приема приезжают из других мест.