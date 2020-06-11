Чт, 11.06.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
  • Северное побережье
  • Мнение
  • Восстановился ли в Ида-Вируской центральной больнице тот же рабочий ритм, что был до чрезвычайного положения?

ОДИН ВОПРОС ⟩ Восстановился ли в Ида-Вируской центральной больнице тот же рабочий ритм, что был до чрезвычайного положения?

Юло Велдре.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

18 мая было отменено чрезвычайное положение, введенное из-за пандемии коронавируса и повлиявшее также на работу больниц.

Коммуникационный руководитель Ида-Вируской центральной больницы ЮЛО ВЕЛЬДРЕ: 

- У нас в больнице еще находятся два пациента с COVID-19. Всех зараженных до сих пор отправляют в инфекционное отделение, там две палаты оборудованы также для проведения интенсивной терапии. В устроенном в главном здании COVID-отделении временные перегородки не сняты, убраны только двери, чтобы обеспечить проход. 

У нас имеется многоступенчатый план готовности, в соответствии с которым мы должны в течение 72 часов обеспечить определенное количество мест (для пациентов с COVID-19). 

Большая часть плановой работы на сегодня восстановлена, за исключением некоторых специальностей, особенно тех, в случае которых врачи для проведения приема приезжают из других мест. 

При входе в здание необходимо заполнить декларацию о здоровье. В случае дневного лечения пациент проходит предварительно тест на COVID-19. Отделение радиологии увеличило время приема, чтобы можно было проводить больше процедур.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ