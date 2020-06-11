Чт, 11.06.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

ПОЖАРЫ ⟩ Заснувший курильщик стал виновником смерти кошки
8 июня 2020 г.

Спасатели. Фото иллюстративное.

ФОТО: Пеэтер Раудсик

8 июня в 18.47 поступило сообщение о пожаре в Нарве на улице Креэнхольми, где на пятом этаже жилого дома открытым пламенем горела двухкомнатная квартира.

С пятого этажа эвакуировали людей, проживающий в горевшей квартире 46-летний мужчина заснул с непотушенной сигаретой, что и стало причиной пожара. Мужчина не пострадал, скорая помощь доставила в Нарвскую больницу для проверки здоровья его 41-летнюю сожительницу.

В квартире обнаружили мертвую кошку.

Пожар ликвидировали в 19.15. Вся квартира получила большие повреждения от воды, дыма и жара. В квартире не было датчика дыма.

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