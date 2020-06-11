ПОЖАРЫ ⟩ Заснувший курильщик стал виновником смерти кошки
8 июня в 18.47 поступило сообщение о пожаре в Нарве на улице Креэнхольми, где на пятом этаже жилого дома открытым пламенем горела двухкомнатная квартира.
С пятого этажа эвакуировали людей, проживающий в горевшей квартире 46-летний мужчина заснул с непотушенной сигаретой, что и стало причиной пожара. Мужчина не пострадал, скорая помощь доставила в Нарвскую больницу для проверки здоровья его 41-летнюю сожительницу.
В квартире обнаружили мертвую кошку.
Пожар ликвидировали в 19.15. Вся квартира получила большие повреждения от воды, дыма и жара. В квартире не было датчика дыма.