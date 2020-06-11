ДОСУГ ⟩ Сезон спортивных мероприятий набирает разгон

Одно из первых крупных спортивных мероприятий состоялось в субботу в Силламяэ, где на 2-километровой трассе здоровья провели открытый чемпионат Ида-Вирумаа по шоссейному бегу на 10 км, на старт которого вышли 75 участников. Поскольку речь шла о первом после коронапаузы соревновании по бегу в Эстонии, то в Силламяэ собрались бегуны из разных мест Эстонии.

Правила, действующие при организации спортивных соревнований в июне и июле С 1 июня разрешено проведение спортивных соревнований со зрителями на открытом воздухе, если число участников мероприятия не превышает 100 человек.

С 1 июня разрешено проведение спортивных соревнований без зрителей в закрытых помещениях, если число участников мероприятия не превышает 100 человек.

С 1 июля разрешено проведение спортивных соревнований со зрителями на открытом воздухе, если организатор обеспечит количество участников не больше 1000 человек.

С 1 июля разрешено проведение спортивных соревнований со зрителями в закрытых помещениях, если организатор обеспечит заполняемость во внутренних помещениях не выше 50%, но не больше 500 человек.

Организатор спортивных соревнований должен обеспечить наличие дезинфицирующих средств и соблюдение правила 2+2.

В мужском классе уверенно победил тем не менее идавирусец Дмитрий Аристов, пробежавший 10 км за 31.46 и на несколько минут обогнавший таллиннцев Александра Кулешова и Маргуса Лухтоя. Среди женщин на домашней трассе первое место со временем 41.11 заняла 17-летняя Екатерина Миротворцева, установившая в прошлом году множество рекордов Эстонии в ходьбе.

Следующее соревнование по бегу запланировано на Яанов день, 24 июня, в Сака, где пройдет первый мемориал бывшего бегуна-марафонца Майдо Кесккюла, умершего в прошлом году в 83-летнем возрасте. В программе - бег на 3 км и 10 км, а также малышовый забег.

Начались или вот-вот начнутся летние серии в нескольких видах.

Сезон соревнований открыли также любители ориентирования. На этой неделе этап четвергов ориентирования состоится 11 июня в Вийвиконна. Неделей позже будут искать пункты в Тойла и определят чемпионов Йыхви.

Первое соревнование роллерной серии состоится 16 июня в Паннъярве. Днем позже там же пройдет первый этап ида-вирумааских веловечеров.

Со вторника прошлой недели в Йыхви началась также серия летнего волейбола. Вечерами по вторникам проходят волейбольные сражения на площадке рядом с Йыхвиским футбольным стадионом.

Свои этапы серийных соревнований организуют также любители диск-гольфа и петанка.