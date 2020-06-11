МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 11.06-18.06

КУЛЬТУРА

Суббота, 13 июня

* В кинотеатре "Amadeus" в Йыхви с 11.00 - просмотр фильмов в рамках фестиваля "Laterna magica".

* В кафе "Pargi kohvik" в Тойла в 19.00 музицирует Conrad. Билет - 5 евро.

* В зеленой зоне напротив кафе "Pargi kohvik" в Тойла в 23.00 - ночное кино: "Talve". Билеты - 3,5-5 евро.

СПОРТ

Четверг, 11 июня

* На площадке за Кохтла-Ярвеским Домом спорта в 18.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по петанку; трио.

* В Вийвиконна с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Информация: www.rskjohvikas.ee. Разметка начинается в поселке Вийвиконна.

Суббота, 13 июня

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - открытый чемпионат Йыхви по быстрым шашкам.

* В парке Майдлаской основной школы в 17.00 - мемориал Хейно Липпа по толканию ядра.

Воскресенье, 14 июня

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии турниров по быстрым шахматам СК "Диагональ".

Понедельник, 15 июня

* В DG-парке на кивиылиском терриконе в 18.30 - этап соревнований по диск-гольфу "Kiviõli Tuhamäe karikas 2020" / "Кубок Кивиылиского террикона - 2020". Информация: https://discgolfmetrix.com/1238441.

Вторник, 16 июня

* У Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап серии летнего волейбола.

* В Паннъярве в 18.00 - этап роллерной серии. Информация: www.sportiv.ee.

Среда, 17 июня

* На площадке для петанка на Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку; дуэты.

* В Паннъярве в 18.00 - этап веловечеров. Информация: www.sportiv.ee.

* В Мяэтагузеском парке диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааских недельных игр по диск-гольфу. Информация: https://discgolfmetrix.com/1149857.

Четверг, 18 июня

* В Иллука в 18.00 - открытый чемпионат Йыхви по ориентированию. Информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Пятница, 12 июня

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - час настольной игры для подростков: турнир по "Magic: The Gathering". Новым игрокам - стартовый комплект. Организатор - клуб ролевых игр "Virumaa Viikingid".

Суббота, 13 июня

* В клубе "Ro-Ro" в Нарве в 22.00 - концерт групп "Pale Alison" и "Radium".

Воскресенье, 14 июня

* У мемориального камня, расположенного у Йыхвиского железнодорожного вокзала, в 12.00 - минуты памяти, посвященные годовщине июньской депортации. В программе речи, возложение венков.