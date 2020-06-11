МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 11.06-18.06

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 11 по 18 июня.
КУЛЬТУРА
Суббота, 13 июня
* В кинотеатре "Amadeus" в Йыхви с 11.00 - просмотр фильмов в рамках фестиваля "Laterna magica".
* В кафе "Pargi kohvik" в Тойла в 19.00 музицирует Conrad. Билет - 5 евро.
* В зеленой зоне напротив кафе "Pargi kohvik" в Тойла в 23.00 - ночное кино: "Talve". Билеты - 3,5-5 евро.
СПОРТ
Четверг, 11 июня
* На площадке за Кохтла-Ярвеским Домом спорта в 18.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по петанку; трио.
* В Вийвиконна с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Информация: www.rskjohvikas.ee. Разметка начинается в поселке Вийвиконна.
Суббота, 13 июня
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - открытый чемпионат Йыхви по быстрым шашкам.
* В парке Майдлаской основной школы в 17.00 - мемориал Хейно Липпа по толканию ядра.
Воскресенье, 14 июня
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии турниров по быстрым шахматам СК "Диагональ".
Понедельник, 15 июня
* В DG-парке на кивиылиском терриконе в 18.30 - этап соревнований по диск-гольфу "Kiviõli Tuhamäe karikas 2020" / "Кубок Кивиылиского террикона - 2020". Информация: https://discgolfmetrix.com/1238441.
Вторник, 16 июня
* У Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап серии летнего волейбола.
* В Паннъярве в 18.00 - этап роллерной серии. Информация: www.sportiv.ee.
Среда, 17 июня
* На площадке для петанка на Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку; дуэты.
* В Паннъярве в 18.00 - этап веловечеров. Информация: www.sportiv.ee.
* В Мяэтагузеском парке диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааских недельных игр по диск-гольфу. Информация: https://discgolfmetrix.com/1149857.
Четверг, 18 июня
* В Иллука в 18.00 - открытый чемпионат Йыхви по ориентированию. Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Пятница, 12 июня
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - час настольной игры для подростков: турнир по "Magic: The Gathering". Новым игрокам - стартовый комплект. Организатор - клуб ролевых игр "Virumaa Viikingid".
Суббота, 13 июня
* В клубе "Ro-Ro" в Нарве в 22.00 - концерт групп "Pale Alison" и "Radium".
Воскресенье, 14 июня
* У мемориального камня, расположенного у Йыхвиского железнодорожного вокзала, в 12.00 - минуты памяти, посвященные годовщине июньской депортации. В программе речи, возложение венков.
Страница издается при поддержке "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.