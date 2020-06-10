Объявлена дата ⟩ Нарвский музей на пороге большого и долгожданного открытия

Музей в Нарвском замке начинает следующий жизненный этап, открывая прежде недоступные для посетителей помещения и удивляя ценителей старины новой экспозицией про многовековую историю крепости на берегу пограничной реки.

Руководитель Нарвского музея Иво Пости рассказал, что последние работы еще доделываются, но решено, что публику ждут уже с 19 июня.

- Да, сделали все, что задумывали, - доволен Пости, - но несколько вещей останется, как часто бывает, доделать потом. Например, аудиогид будет готов недели через две. Но в остальном все сделано, поэтому мы буквально пару дней назад решили, что пора открывать.

С открытием новой экспозиции и расширением выставочных площадей в Нарвском замке подорожает музейный билет: с 8 до 12 евро (для льготных категорий посетителей цена билета - 6 евро).

Задержались на год

Масштабная реконструкция, ставящая целью открытие прежде закрытого для публики восточного флигеля Нарвского замка и создание новой уникальной экспозиции, оценивается в более чем 4 миллиона евро, из которых 3,54 миллиона выделены Фондом регионального развития ЕС. Проект реконструкции составило архитектурное бюро "JVR". Строительные работы велись с февраля 2018 года фирмой "Scandec Ehitus", до последнего времени шел монтаж ранее изготовленной экспозиции.

Открытие обновленного музея планировалось первоначально летом 2019 года, потом это вынужденно отложили на осень-зиму, и в итоге - июнь 2020 года. Для задержки, по словам Иво Пости, было несколько строительных причин: "Было сделано много таких работ, о которых мы заранее не знали".

Например, пришлось уделить больше времени вскрывшемуся под землей фундаменту старой церкви.

Отдельной проблемой стала гидроизоляция: в подвалах появилось неожиданно много воды, и долго искали подходящее решение.

Забот также доставил лифт: для его основания собирались сравнительно легко углубиться на полтора метра в известняк, на котором стоит Нарвский замок, но оказалось, по рассказу Пости, что в советские годы это место залили бетоном, который теперь пришлось разбивать несколько месяцев практически вручную, ведь тяжелую технику внутрь старинного замка пускать нельзя.

Развитие музея продолжится

Дальнейшими большими начинаниями Нарвского музея являются уже начатые проекты реконструкции всей северной крепостной стены и реконструкции большого Западного двора. С северной стеной планируют закончить уже в 2020 году, а с Западным двором - в 2022 году, большую часть работ планируют на 2021-й.

Также Нарвский музей в настоящее время готовит еще одну новую постоянную выставку - картонный макет старой Нарвы авторства Федора Шанцына. Многострадальный макет был в феврале перевезен по инициативе музея в арендованные им помещения на улице А.-А. Тийманна, 1с с целью создания большой комплексной экспозиции. Допуск публики к макету планировали открыть уже в марте, однако теперь названный срок - середина июля.