Йыхви привлекает в социальную сферу новых деятелей

- Цель пособий - содействовать обеспечению социальной безопасности, а также развитию социальных услуг, направленных на группы риска, в Йыхвиской волости. Деятельность ходатайствующего о пособии должна происходить в интересах жителей волости и содействовать осуществлению волостной программы деятельности. Йыхвиское волостное управление надеется расширить круг партнеров волостной социальной сферы и привлечь новых деятелей, - пояснил помощик волостного старейшины Алексей Наумкин.