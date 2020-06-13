Свой первый бизнес-опыт он получил в школе, продавая вместе с друзьями на Йыхвиском рынке картофель, выращенный отцом школьной приятельницы, а одной из первых должностей была должность продавца в йыхвиском магазине "Sportland". Живущий последние 13 лет в Швейцарии Антон Альтемент сделал успешную карьеру как в тамошних, так и в лондонских банках. Сейчас он вместе с бизнес-партнерами Иваном Турыгиным и Сергеем Потапенко, тоже уроженцами Йыхви, руководит проектом "OSOM Finance", который сумел привлечь 32 миллиона евро от венчурных капиталистов и в случае успеха может значительно изменить проведение финансовых операций во всем мире. На этой неделе предприниматели подарили Ида-Вируской центральной больнице диагностическое оборудование стоимостью 35000 евро.