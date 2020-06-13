СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Из машины украли одежду
10 июня полиция получила сообщение, что из машины, стоявшей по улице 26 Июля в Нарве, украли коробку с одеждой, причинив ущерб примерно в 560 евро.
Мужчина угрожал женщине
10 июня полиция получила сообщение о том, что в квартире дома по улице Раквере в Нарве 30-летний мужчина угрожает 60-летней женщине. Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе начатого уголовного производства.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.