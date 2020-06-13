Сб, 13.06.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Из машины украли одежду
10 июня 2020 г.

Полиция.

ФОТО: Marko Saarm

10 июня полиция получила сообщение, что из машины, стоявшей по улице 26 Июля в Нарве, украли коробку с одеждой, причинив ущерб примерно в 560 евро.

Мужчина угрожал женщине 

10 июня полиция получила сообщение о том, что в квартире дома по улице Раквере в Нарве 30-летний мужчина угрожает 60-летней женщине. Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе начатого уголовного производства. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

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