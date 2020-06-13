СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Из машины украли одежду

Мужчина угрожал женщине

10 июня полиция получила сообщение о том, что в квартире дома по улице Раквере в Нарве 30-летний мужчина угрожает 60-летней женщине. Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе начатого уголовного производства.