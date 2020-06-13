ПЕРЕДОВИЦА ⟩ В игру вступает полиция

Тот факт, что Центральная криминальная полиция интересуется происходящим в йыхвиской власти и тамошних учреждениях, известен в здешних властных структурах уже некоторое время. Темы, к которым, вероятно, проявляют интерес, тоже не являются особым сюрпризом. "Северное побережье" подробно освещало события, связанные как со спортшколой, "Pargi Keskus", так и с центром по уходу. Персоны, к которым полиция, как утверждается, проявляет интерес, тоже привлекали много внимания и активно высказывались в общественном пространстве.
Мы можем лишь догадываться, что конкретно в произошедших и происходящих в Йыхви событиях притягивает внимание правоохранительных органов, тем более что подозрительные и странные вещи происходят здесь на протяжении долгого времени, однако до сих пор они не вызывали интереса у органов власти.
Артур Сепперн прав в том плане, что если полиция обратила пристальный взгляд на конкретные действия какого-то лица, то вероятность, что ее внимание направил кто-то из причастных к делу политиков, довольно велика. Но в таком случае и список тех, кто мог это сделать, довольно длинный. Попытки вовлечь правоохранительные органы в политическую борьбу - вовсе не новый трюк. И в каком-то смысле это можно понять.
Ты можешь бесконечно поднимать шум в местном собрании и обращать внимание на свинства, но если ты в оппозиции, то ответом будет: "Это твое мнение и у тебя есть на него право".
Поскольку в Йыхви долгое время укоренялась тенденция, когда коалиция укрепляет свою власть за счет денег налогоплательщиков, создавая для своих членов муниципальные должности c хорошей зарплатой, то скорее возникает вопрос: если это не отдает коррупцией, то что отдает?
Может быть, блюстителям закона наконец стало стыдно из-за ситуации, когда все вокруг, наблюдая за происходящим, качают головой, в то время как они подчеркнуто смотрят мимо?
Если прокуратура говорит, что не комментирует возможное производство, но полиция все-таки общается с некоторыми людьми на злободневные темы, то речь может идти и о т.н. сборе информации, который может и не вылиться в итоге в официальное производство. Но, пожалуй, в ближайшем будущем картина происходящего прояснится. Тем более что очередной эпизод сериала о делении власти в Йыхви еще не закончился.