ПЕРЕДОВИЦА ⟩ В игру вступает полиция

Мы можем лишь догадываться, что конкретно в произошедших и происходящих в Йыхви событиях притягивает внимание правоохранительных органов, тем более что подозрительные и странные вещи происходят здесь на протяжении долгого времени, однако до сих пор они не вызывали интереса у органов власти.

Артур Сепперн прав в том плане, что если полиция обратила пристальный взгляд на конкретные действия какого-то лица, то вероятность, что ее внимание направил кто-то из причастных к делу политиков, довольно велика. Но в таком случае и список тех, кто мог это сделать, довольно длинный. Попытки вовлечь правоохранительные органы в политическую борьбу - вовсе не новый трюк. И в каком-то смысле это можно понять.

Ты можешь бесконечно поднимать шум в местном собрании и обращать внимание на свинства, но если ты в оппозиции, то ответом будет: "Это твое мнение и у тебя есть на него право".

Поскольку в Йыхви долгое время укоренялась тенденция, когда коалиция укрепляет свою власть за счет денег налогоплательщиков, создавая для своих членов муниципальные должности c хорошей зарплатой, то скорее возникает вопрос: если это не отдает коррупцией, то что отдает?

Может быть, блюстителям закона наконец стало стыдно из-за ситуации, когда все вокруг, наблюдая за происходящим, качают головой, в то время как они подчеркнуто смотрят мимо?