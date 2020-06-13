Рихо Силлар: Цирк продолжается. Доколе?

Да, мне не впервые приходится писать о происходящем в Йыхви цирке. Но ничего не поделать, ведь как еще можно назвать творящееся в волостном собрании? Как-то неловко становится.
Нынешний председатель волостного собрания присвоил себе статус единоличного правителя: захочу - созову заседание, захочу - отменю. Теперь председатель волостного собрания в затруднении, ведь руководство собранием вышло из-под его контроля и помощи приходится искать в Министерстве финансов. Трагикомично, что это самое министерство более года назад обратило внимание Эаста на нарушение закона, когда он, заседая с самим собой, поучаствовал также в голосовании о недоверии самому себе и тихо известил "я против". Однако предъявленные требования Эаст не посчитал достойными выполнения и, по правде говоря, послал министерство подальше. К сожалению, на этом дело и закончилось. И тишина. В том числе со стороны соответствующих органов. Нарушения ограничения действия тоже не было? Заменяющие уездного старейшину министерства, к сожалению, могут только рычать, в лучшем случае - полаять, а показать зубы даже не пробовали. Одним словом, беззубое государство.
Что же случилось на самом деле? А то, что председатель волостного собрания созвал заседание, чтобы выразить недоверие волостному старейшине, выбрать нового старейшину и принять прочие касающиеся управления решения. Политика - дело скользкое, когда сегодня говорят одно, а завтра - уже другое. Вот и тут так же: в день накануне заседания поступило письмо с отказом от выражения недоверия волостному старейшине. Эаст и сам быстро подписался, чтобы спасти то, что еще можно, и оказаться на "правильной" стороне, а также решил отменить заседание. К проведению заседания с самим собой добавилась теперь также отправка писем самому себе. На что это указывает, я сказать не могу.
Выражение недоверия инициируют на заседании волостного собрания, на котором один из депутатов докладывает об этом от имени инициаторов. Та же логика действует при отзыве заявления о недоверии: он тоже должен происходить на заседании, где один из инициаторов официально сообщает об этом (зачитывает текст). Выражение недоверия - это серьезный инструмент политической борьбы, и обменом письмами в стиле тети Маали такие вопросы не решаются. Вот волостное собрание и собралось на заседание, ведь кроме выражения недоверия в повестке дня, например, значились и изменения в волостном управлении вместе с утверждением зарплат. Заседание состоялось - как я полагаю, совершенно законно.
Заменяющие уездного старейшину министерства, к сожалению, могут только рычать, в лучшем случае - полаять, а показать зубы даже не пробовали.
В соответствии с частью 1 § 43 Закона об организации местного самоуправления (KOKS), заседание волостного собрания созывает в общем случае его председатель. В то же время KOKS не предусматривает возможности отмены заседаний волостного собрания. Если приглашения на заседание уже отправлены, то члены волостного собрания с полным правом ждут, что заседание состоится и они смогут обсудить вопросы повестки дня. Поэтому председатель волостного собрания не может задним числом единолично изменить повестку дня или и вовсе отменить заседание, то есть единолично помешать депутатам воспользоваться своим мандатом в предусмотренном законом порядке. Таким образом, явившиеся на заседание члены волостного собрания имели право провести заседание по своей инициативе и без участия председателя.
Среди прочего следует иметь в виду, что у членов волостного собрания может возникнуть необходимость совершить действия, которые повестка дня не отражает и отразить не может. Так, депутаты инициировали на заседании 4 июня 2020 года выражение недоверия председателю волостного собрания. Председатель волостного собрания не обладает компетенцией решать, необходимо или нет инициирование таких заявлений на заседании, а также можно или нет отменить заседание. Другими словами, у председателя волостного собрания нет информации о том, что именно кто-либо из депутатов подготовил к заседанию и желает сделать на заседании вне повестки дня (например, подать запрос). Не говоря уж о том, что оставшийся на сей раз в должности волостной старейшина мог бы при желании произвести изменения в составе волостного управления, как и предусматривал один из пунктов повестки дня.
Закон определяет порядок замещения председателя волостного собрания при созыве заседания, а также порядок его замещения при ведении и организации работы заседания. То есть назначение замещающего председателя не входит в компетенцию только председателя. Следовательно, Нина Негласон имела право руководить заседанием 4 июня 2020 года, хотя председатель волостного собрания и не назначал ее замещающей. Негласон имела также право по причине отсутствия председателя и зампредседателя собрания созвать новое заседание волостного собрания на 18 июня 2020 года. Порядок созыва установлен в части 1 § 43 KOKS, речь идет о вопросе организации работы волостного собрания, и его решение по существу не связано с должностью председателя волостного собрания, поскольку этим правом обладает также замещающий председателя.
Я считаю, что волостное собрание может собраться 18 июня 2020 года. Правда, с ограниченной повесткой дня, то есть только для выражения недоверия председателю волостного собрания. Как все будет на самом деле, покажет время, ведь до "большого лета" нужно утвердить отчет о хозяйственном годе 2019, а также решить вопрос о взятии финансовых обязательств, связанных с переездом Йыхвиской основной школы, и, может быть, другие вопросы. Независимо от даты проведения заседания, в повестке дня следующего заседания должен быть также пункт о выражении недоверия председателю волостного собрания. Пусть тогда решает волостное собрание. Надеюсь, что в конце концов сумеют сделать что-то и без цирка. Серьезно.
Рихо Силлар - бывший юридический советник Йыхвиского волостного управления.