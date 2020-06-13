Рихо Силлар: Цирк продолжается. Доколе?

Нынешний председатель волостного собрания присвоил себе статус единоличного правителя: захочу - созову заседание, захочу - отменю. Теперь председатель волостного собрания в затруднении, ведь руководство собранием вышло из-под его контроля и помощи приходится искать в Министерстве финансов. Трагикомично, что это самое министерство более года назад обратило внимание Эаста на нарушение закона, когда он, заседая с самим собой, поучаствовал также в голосовании о недоверии самому себе и тихо известил "я против". Однако предъявленные требования Эаст не посчитал достойными выполнения и, по правде говоря, послал министерство подальше. К сожалению, на этом дело и закончилось. И тишина. В том числе со стороны соответствующих органов. Нарушения ограничения действия тоже не было? Заменяющие уездного старейшину министерства, к сожалению, могут только рычать, в лучшем случае - полаять, а показать зубы даже не пробовали. Одним словом, беззубое государство.

Что же случилось на самом деле? А то, что председатель волостного собрания созвал заседание, чтобы выразить недоверие волостному старейшине, выбрать нового старейшину и принять прочие касающиеся управления решения. Политика - дело скользкое, когда сегодня говорят одно, а завтра - уже другое. Вот и тут так же: в день накануне заседания поступило письмо с отказом от выражения недоверия волостному старейшине. Эаст и сам быстро подписался, чтобы спасти то, что еще можно, и оказаться на "правильной" стороне, а также решил отменить заседание. К проведению заседания с самим собой добавилась теперь также отправка писем самому себе. На что это указывает, я сказать не могу.

Выражение недоверия инициируют на заседании волостного собрания, на котором один из депутатов докладывает об этом от имени инициаторов. Та же логика действует при отзыве заявления о недоверии: он тоже должен происходить на заседании, где один из инициаторов официально сообщает об этом (зачитывает текст). Выражение недоверия - это серьезный инструмент политической борьбы, и обменом письмами в стиле тети Маали такие вопросы не решаются. Вот волостное собрание и собралось на заседание, ведь кроме выражения недоверия в повестке дня, например, значились и изменения в волостном управлении вместе с утверждением зарплат. Заседание состоялось - как я полагаю, совершенно законно.

Заменяющие уездного старейшину министерства, к сожалению, могут только рычать, в лучшем случае - полаять, а показать зубы даже не пробовали.