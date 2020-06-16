СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Нымме женщина пострадала в аварии

Пенсионер напал на молодую женщину

12 июня полиция получила вызов в один из многоквартирных домов Силламяэ, где 71-летний мужчина ударил 20-летнюю женщину. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

Причинил физическую боль двум женщинам

13 июня полиция получила вызов в Ахтмескую часть города Кохтла-Ярве, где 45-летний мужчина причинил физическую боль женщинам 33 и 38 лет.

Кража древесины в Катазе

12 июня в полицию поступило заявление, что в деревне Катазе Алутагузеской волости спилили и затем украли деревья. Причиненный ущерб и более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе начатого уголовного производства.

Задержали похитителя алкоголя

14 июня полиция задержала 23-летнего мужчину, неоднократно воровавшего алкоголь в большом количестве из магазина, расположенного на улице Вабадузе в Нарва-Йыэсуу.

Воры на кладбище

14 июня в полицию поступило заявление, что в период начиная с 19 апреля с могилы на кладбище Рийгикюла в Нарва-Йыэсуу были украдены гранитные уголки. Причиненный ущерб и более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе начатого уголовного производства.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ