СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Нымме женщина пострадала в аварии
14 июня в 17.28 в поселке Кохтла-Нымме Тойлаской волости на перекрестке равноценных дорог у дома на улице Парги, 3А управлявший легковым автомобилем "Toyota Avensis" 21-летний мужчина не уступил дорогу приближавшемуся справа легковому автомобилю "Honda Accord", за рулем которого был находившийся в состоянии алкогольного опьянения 45-летний мужчина. Произошло столкновение машин, в результате которого пострадала и была доставлена в Ида-Вирускую центральную больницу 50-летняя пассажирка "Toyota".
Пенсионер напал на молодую женщину
12 июня полиция получила вызов в один из многоквартирных домов Силламяэ, где 71-летний мужчина ударил 20-летнюю женщину. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
Причинил физическую боль двум женщинам
13 июня полиция получила вызов в Ахтмескую часть города Кохтла-Ярве, где 45-летний мужчина причинил физическую боль женщинам 33 и 38 лет.
Кража древесины в Катазе
12 июня в полицию поступило заявление, что в деревне Катазе Алутагузеской волости спилили и затем украли деревья. Причиненный ущерб и более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе начатого уголовного производства.
Задержали похитителя алкоголя
14 июня полиция задержала 23-летнего мужчину, неоднократно воровавшего алкоголь в большом количестве из магазина, расположенного на улице Вабадузе в Нарва-Йыэсуу.
Воры на кладбище
14 июня в полицию поступило заявление, что в период начиная с 19 апреля с могилы на кладбище Рийгикюла в Нарва-Йыэсуу были украдены гранитные уголки. Причиненный ущерб и более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе начатого уголовного производства.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.