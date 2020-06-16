ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Чудесное преображение парка Ору

На сегодня дело зашло так далеко, что старейшина Тойлаской волости Эве Эаст даже говорила о возможности восстановить исторический дворец, который когда-то построил здесь основатель парка, несметно богатый купец Григорий Елисеев, и который до советского периода был летней резиденцией президента Эстонской Республики. Пожалуй, восстановление дворца еще надолго останется голубой мечтой многих людей и вряд ли станет реальностью. Но то, что за годы парк чудесным образом преобразился и то и дело появляются новые планы, несомненно, нужно признать.

С точки зрения развития туризма это, безусловно, одно из значимых мест нашего уезда, которым приезжают насладиться люди из ближних и дальних краев. Поэтому позитивно, что Центр управления гослесами и Тойлаская волость сотрудничают с целью повысить привлекательность парка. Будь то открытие в этом году скульптуры президента Константина Пятса (первой в Эстонии), развитие сети велопешеходных дорожек, освещение парка или строительство музыкальной аллеи.