ФОТО ДНЯ ⟩ В Ярвеской части Кохтла-Ярве появилось футбольное поле с искусственным газоном

"YIT Ehitus" планировал построить поле к концу прошлого года, но когда работы дошли до этапа укладки искусственного газона, начались морозы, при которых эта работа невозможна, и завершение строительства пришлось перенести на весну.

Тем не менее сегодня обошедшееся в 1,1 миллиона евро полномерное освещенное футбольное поле с искусственным газоном открыто. Рядом с ним расположена трибуна на 250 мест, а также площадки для баскетбола и волейбола. Рядом со стадионом строится также спортивный центр с бассейном, который должен быть готов не позднее весны следующего года.