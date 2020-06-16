ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы объявили дополнительный прием учащихся?

Директор Кохтла-Ярвеской гимназии ХЕНДРИК АГУР:

- Мы не планировали этого делать. Основная причина - дать возможность тем, кто не успел вовремя. К нам пришло довольно много опоздавших, которые ранней весной остались в стороне, так как ни у них, ни у родителей не было привычки делать это пораньше.

Мы хотим набрать больше учащихся, и почему бы не переманить к себе, так сказать, лучшую часть - мы этого не скрываем.

Часть тех, кто зарегистрировался весной, к данному моменту отсеялась. Мы хотим, чтобы у нас были мотивированные учащиеся. Свободные места есть. У нас нет конкретного предела, сколько новых учеников мы примем. Справимся и в том случае, если их придет, например, 120, и в том случае, если придет 80.