Нарва в беде с судьями и собственными нервами

Нацеленный обычно на медали "Narva Trans" после семи туров в лиге мастеров набрал всего два очка и занимает непривычное для себя последнее место.
Новых очков не принесло команде также прошедшее воскресенье. В выездной встрече с Пайде "Narva Trans", правда, повел в счете после пенальти, выполненного Александром Закарлюкой. Но затем судья Сийм Ринкен предоставил право на несправедливое в отношении "Narva Trans" пенальти также пайдесцам, когда их нападающий Лубега умело упал на газон в штрафной площадке. Это решение не только сделало счет ничейным, но и вывело из себя нарвитян: хорошо начавшаяся игра вновь обратилась в катастрофу. Во втором тайме Пайде забил также победный гол, а капитан нарвитян Ирье получил от арбитра вторую желтую карточку, то есть игру "Narva Trans" заканчивал в меньшинстве.
В предыдущей игре судья отстранил от поля с красной карточкой президента "Narva Trans" Николая Бурдакова и менеджера команды Константина Бурдакова, а футбольный союз оштрафовал клуб на 200 евро. Теперь дисциплинарное наказание ждет, очевидно, и главного тренера "Narva Trans" турка Дженка Озджана, который в данном после игры ERR интервью дал безжалостную оценку действиям судей. "Где справедливость?! Посмотрите на пенальти и карточки - как мы можем так играть? Очень трудно играть против пятнадцати игроков, особенно если приходится играть вдесятером", - сказал он, прозрачно намекая, что судейская бригада играла за противника и против "Narva Trans".