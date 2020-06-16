Нарва в беде с судьями и собственными нервами

Новых очков не принесло команде также прошедшее воскресенье. В выездной встрече с Пайде "Narva Trans", правда, повел в счете после пенальти, выполненного Александром Закарлюкой. Но затем судья Сийм Ринкен предоставил право на несправедливое в отношении "Narva Trans" пенальти также пайдесцам, когда их нападающий Лубега умело упал на газон в штрафной площадке. Это решение не только сделало счет ничейным, но и вывело из себя нарвитян: хорошо начавшаяся игра вновь обратилась в катастрофу. Во втором тайме Пайде забил также победный гол, а капитан нарвитян Ирье получил от арбитра вторую желтую карточку, то есть игру "Narva Trans" заканчивал в меньшинстве.