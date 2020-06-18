СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Тяжело ранила спутника жизни
16 июня полиция получила сообщение, что в многоквартирном доме в городе Нарве 33-летняя женщина нанесла своему спутнику жизни тяжкие телесные повреждения. Полиция задержала женщину в качестве подозреваемой.
Пострадал от рук молодой женщины
16 июня в полицию сообщили, что в многоквартирном доме в городе Нарве 19-летняя девушка нанесла телесные повреждения 27-летнему мужчине. Девушка задержана полицией в качестве подозреваемой.
Сын ударил мать
15 июня полицию вызвали в Тойласкую волость, где 51-летний сын ударил свою 73-летнюю мать. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.
В Кивиыли ранили собаку
15 июня в полицию поступило заявление, что 14 июня в городе Кивиыли собаке нанесли тяжкие телесные повреждения. Точные обстоятельства случившегося установят в ходе начатого уголовного производства.
Повредили солнечную батарею
15 июня в полицию сообщили, что в период с 12 по 15 июня в поселке Мяэтагузе повредили красками солнечную батарею. Размер причиненного ущерба и точные обстоятельства выяснят в ходе уголовного производства.
Квартирный вор унес ноутбук
В полицию подали заявление в связи с тем, что 15 июня из квартиры на улице Малева в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве украли ноутбук и документ, удостоверяющий личность. Размер причиненного ущерба и точные обстоятельства произошедшего выяснятся в ходе уголовного производства.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.