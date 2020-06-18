СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Тяжело ранила спутника жизни

Пострадал от рук молодой женщины

16 июня в полицию сообщили, что в многоквартирном доме в городе Нарве 19-летняя девушка нанесла телесные повреждения 27-летнему мужчине. Девушка задержана полицией в качестве подозреваемой.

Сын ударил мать

15 июня полицию вызвали в Тойласкую волость, где 51-летний сын ударил свою 73-летнюю мать. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

В Кивиыли ранили собаку

15 июня в полицию поступило заявление, что 14 июня в городе Кивиыли собаке нанесли тяжкие телесные повреждения. Точные обстоятельства случившегося установят в ходе начатого уголовного производства.

Повредили солнечную батарею

15 июня в полицию сообщили, что в период с 12 по 15 июня в поселке Мяэтагузе повредили красками солнечную батарею. Размер причиненного ущерба и точные обстоятельства выяснят в ходе уголовного производства.

Квартирный вор унес ноутбук

В полицию подали заявление в связи с тем, что 15 июня из квартиры на улице Малева в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве украли ноутбук и документ, удостоверяющий личность. Размер причиненного ущерба и точные обстоятельства произошедшего выяснятся в ходе уголовного производства.

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