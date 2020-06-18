МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 18.06-25.06

КУЛЬТУРА

Пятница, 19 июня

* В ийзакуской церкви в 19.00 - концерт "Taevasel sihil": Отт Индермитте (баритон), Пирет Айдуло (орган). В программе: Брукнер, Регер, Гуно, Креэк, Мяги и другие. Вход - свободное пожертвование.

Воскресенье, 21 июня

* На открытом воздухе по ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 11.00 - "Вредная коза", спектакль театра "Ильмарине". Для детей от трех лет. Билет - 3,50 евро.

Вторник, 23 июня

* На открытом воздухе по ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 12.00 - "Две соседки", спектакль для всей семьи театра "Ильмарине". Билет - 3,50 евро.

СПОРТ

Четверг, 18 июня

* В Иллука в 18.00 - открытый чемпионат Йыхви по ориентированию. Информация: www.rskjohvikas.ee.

Суббота, 20 июня

* На Вокаском стадионе в 11.00 - велоралли кота Артура для детей.

* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 11.00 - Кубок по петанку "Viru karikas"; соло.

Воскресенье, 21 июня

* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - Кубок по петанку "Viru karikas"; дуэты.

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии турниров по быстрым шахматам СК "Диагональ".

Понедельник, 22 июня

* В DG-парке на кивиылиском терриконе в 18.30 - этап соревнований по диск-гольфу "Kiviõli Tuhamäe karikas 2020" / "Кубок Кивиылиского террикона - 2020". Информация: https://discgolfmetrix.com/1238441

Среда, 24 июня

* В деревне Сака в 11.35 - мемориал по бегу Майдо Кесккюла. Дистанции: малышовый забег, забеги на 3 км и 10 км, 3-километровая трасса открыта и для скандинавской ходьбы. Информация о мероприятии на странице в "Фейсбуке".

* На площадке для петанка на Вокаском стадионе в 18.00 - pliks-plaks-турнир в честь Яанова дня: соло.

* В Кийкласком парке диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааских недельных игр по диск-гольфу. Информация: https://discgolfmetrix.com/1149857.

Четверг, 25 июня

* В Куртна с 17.00 до 19.00 - четверг ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Вторник, 23 июня

* У статуи Константина Пятса в Оруском парке в Тойла в 7.00 - поднятие флага.

* У памятника павшим в Освободительной войне в Йыхви в 14.00 - церемония, посвященная Празднику победы, и вручение огня победы.

* Праздник победы в Тойлаской волости: в 15.45 у памятника Освободительной войне в деревне Кырве - зажжение свечей, в 16.00 у скульптуры Константина Пятса в Оруском парке и в 17.00 на певческой эстраде в Кохтла-Нымме - вручение огня победы.

* Праздник победы в Алутагузеской волости: у памятного камня в Пагари в 16.00, на Мяэтагузеском кладбище в 16.30, у монумента Освободительной войне в Ийзаку в 17.00 и у памятника Освободительной войне на Тудулиннаском кладбище в 18.00 - возложение венков, речи и вручение огня победы.

* У Кохтла-Ярвеского центра культуры в 16.15 - вручение огня победы.

* У памятника Освободительной войне в Люганузе в 16.30 - прием и вручение огня победы, речи, возложение венков, зажжение мемориальных свечей.

* Праздник победы в Нарва-Йыэсуу: в 16.30 у памятника Освободительной войне в Вайвара, в 16.55 у памятника в Удриа, в 17.20 у памятника Освободительной войне в Сининымме, в 17.45 на Нарва-Йыэсууском кладбище.

* На Гарнизонном кладбище в Нарве в 17.00 - поминальная церемония в честь Праздника победы.